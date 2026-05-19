Los primeros “marcados” en el Sportivo Luqueño

De los primeros tres futbolistas incluidos en la “lista negra” del Sportivo Luqueño, el que tuvo mayor participación es el zaguero Paul Vicente Riveros (28 años), quien llegó al club popular cedido por Guaraní y tuvo 16 presentaciones con un gol con la casaca auriazul.

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Otra baja casi segura es el lateral izquierdo Álvaro Martínez (24), formado en Cerro Porteño y que antes de llegar al profesionalismo competía en la División Intermedia, en el 12 de Junio de Villa Hayes. El defensor de punta tuvo 14 encuentros, en los cuales demostró dificultades al momento de marcar, que por su posición debería ser su “fuerte”.

El tercero es Alan Gustavo Pereira (26), delantero de Guaraní con un paso desapercibido en el Sportivo, con nueve juegos como pieza de recambio, en un bajo nivel.

La lista de bajas auriazules sería divulgada la semana próxima, tras la conclusión del torneo Apertura. El sábado, Luqueño jugará contra Olimpia en Itauguá, a las 16:00, en el cierre de su magra campaña.