Luqueño: Miguel Barreto, del Corral al Chiquero

Un primer fichaje de muy bajo perfil es el que concreta el Sportivo Luqueño, que va por futbolistas de mayor renombre.

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Miguel Ángel Barreto González, natural de Juan de Mena (Cordillera), llega del 2 de Mayo. Su paso del Corral del Gallo norteño al Chiquero se da mediante un préstamo.

El defensor con “movimientos robóticos” llegó a alcanzar un alto nivel en el club pedrojuanino, en el que fue perdiendo protagonismo, a tal punto que ahora lo cede para una especie de relanzamiento.

El recorrido de Barreto contempla los clubes 24 de Junio de la Colonia Regina Mareco, Unión Ybyraró, Deportivo Capiatá, en el que debutó en el profesionalismo y tuvo varios ciclos, Libertad de Carapeguá, 3 Corrales de Carapeguá y 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero.

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Además de “blindar” al goleador Iván Maggi, el Sportivo desea retener a Víctor Sebastián Quintana, que pertenece a los registros de Olimpia, además de contratar al experimentado Alejandro Silva.

Ante la posible vuelta del arquero Nicolás Campisi, a través de las redes sociales surgieron comentarios para nada positivos, en el entendimiento que la institución necesita un golero que ofrezca garantías en una última parte del año que se presenta pesada, por el riesgo del descenso.

El campeonato Clausura 2026 se pondrá en marcha el viernes 24 de julio. El debut de Luqueño será contra Guaraní, de visitante.