Cerro Porteño asegura su primera incorporación

Para que Cerro Porteño pueda potenciar su plantel para el recargado segundo semestre, que comprende el torneo Clausura, la Copa Paraguay y sobre todo, la Copa Libertadores, debe despojarse del “cepo” que significa la prohibición de fichaje de futbolistas determinada por la FIFA.

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El Ciclón deberá honrar sus deudas o al menos llegar a un acuerdo de pago fraccionado con los demandantes para tener vía libre para la contrataciones.

El volante central argentino Agustín Ezequiel Almendra, de 26 años, es el primer jugador asegurado por el Ciclón, que acordó con el atleta un contrato por tres temporadas.

Un mediocampista de buena técnica cuya carrera parece haber ido de mayor a menor, a juzgar por su recorrido: Boca Juniors, Racing Club y Necaxa de México.

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Debutó y se afianzó profesionalmente en el club de origen, uno de los más grandes del fútbol del vecino país. Fue campeón de la Copa Sudamericana y la Recopa Sudamericana con la Academia de Avellaneda. Su paso por Rayos del Necaxa no tuvo el éxito esperado, con solo nueve presentaciones.

Si bien Almendra juega de “doble 6”, con capacidad de contención y llegada, en el país azteca portó el dorsal 10, siendo prácticamente el organizador de juego de su elenco.

Otro futbolista argentino que está a punto de cerrar con “la mitad más uno” es Lucas Gabriel Merolla, defensor central de 30 años, últimamente en el Mazatlán de México.

Cerro Porteño necesita una buena preparación para afrontar con fuerza la serie de octavos de final de la Copa Libertadores contra Palmeiras. El primer partido será el miércoles 12 de agosto, en São Paulo, mientras que la revancha será una semana después, el miércoles 19, en La Nueva Olla. Los dos encuentros fueron fijados para las 19:00.