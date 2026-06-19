Cerro Porteño juega al anticipo con el “cepo” puesto

Las demandas promovidas ante la FIFA generalmente terminan en la inhibición, que es una sanción disciplinaria que prohíbe a un club registrar o inscribir nuevos jugadores hasta que pague sus deudas.

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La dirigencia de Cerro Porteño, encabezada por Blas Atilio Reguera, gestiona con los acreedores para dar solución a los problemas y así contar con vía libre para potenciar su plantel con vistas al cargado segundo semestre que comprende el campeonato Clausura 2026, la Copa Paraguay y sobre todo, la Copa Libertadores.

Son tres los atletas “abrochados” por el Ciclón de Barrio Obrero. El más reciente es el marcador central Alexis Damián Cañete Torres, de 22 años, del vecino Nacional.

El zaguero se une a los argentinos Agustín Ezequiel Almendra (26, volante central) y Lucas Gabriel Merolla (30, defensor central).

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El cuarto nuevo componente del plantel que dirige el argentino Ariel Holan es el volante ofensivo Teodoro Sebastián Arce Villaverde (26), formado en Olimpia, campeón de la Copa Paraguay con General Caballero de Juan León Mallorquín y de reciente paso por Rondina Moscú de Rusia, con el que ascendió a la máxima categoría.

De esta forma, el cuartero azulgrana de incorporaciones lo integrarían Alexis Cañete, Agustín Almendra, Lucas Merolla y Teo Arce.

En contrapartida, los que no seguirán en “la mitad más uno” son: Santiago Mosquera, Fabrizio Peralta, Wilder Viera, Luis “Totín” Amarilla, Rodrigo Melgarejo, Abel Luciatti y probablemente Gastón Giménez, quien maneja ofertas de Argentina.

El campeonato Apertura 2026 se iniciará el viernes 24 de julio. El estreno de Cerro Porteño será contra Trinidense, en condición de local.

En la Libertadores, la serie de octavos de final contra Palmeiras será el miércoles 12 y el 19 de agosto, a las 19:00. El primer juego será en São Paulo.