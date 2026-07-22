Sportivo Luqueño, con fichajes rioplatenses

El Sportivo Luqueño, que afrontará el campeonato Clausura 2026 con el objetivo de evitar el descenso a la División Intermedia, dio la bienvenida el martes al mediocampista argentino Samuel Beltrán, de 22 años, proveniente del Rosario Central.

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El volante de contención, natural de Santiago del Estero, llega a préstamo a nuestro medio para ganar minutos, ya que en su club no tenía espacio.

Entre competencia profesional, la Copa Proyección, comparable en nuestro medio con la categoría Reserva y la Libertadores Sub 20, Beltrán totaliza 71 partidos con la casaca auriazul. En Primera registra solo tres encuentros.

Otras incorporaciones foráneas del Sportivo son el guardameta argentino Dante Nicolás Campisi (29) y el marcador de punta por derecha uruguayo Lucas Nahuel Morales (26), últimamente en Olimpia.

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Los fichajes locales son el zaguero central Miguel Ángel Barreto (28), quien llega a préstamo del 2 de Mayo, y el lateral izquierdo Alexis Cantero (23), de los registros de Olimpia y que estuvo en el primer semestre en el fútbol ruso, en el FK Orenburg.

Luqueño enfrentará el domingo a Guaraní, en el estadio del Deportivo Capiatá, a las 18:30, por la primera fecha del torneo Clausura.