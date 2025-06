Pedro Zarza, de Olimpia a Trinidense

La ida de Pedro Zarza de Olimpia al Sportivo Trinidense tiene su explicación. Con buen rendimiento, el chico tendrá la posibilidad de acumular varios partidos en la máxima categoría, ya que en el torneo Clausura, los juveniles que computen para la bolsa de minutos son los nacidos el 1 de enero de 2007 en adelante, es decir de la categoría sub 18 y no sub 20 como el Apertura.

Lea más: Fernando Romero retorna a Trinidense

Pedrito nació el 29 de junio de 2007 e integró la selección nacional infantil, además de militar en la Primera de Olimpia, de la mano del Titán, Martín Palermo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Zarza, que se desempeña como delantero, tanto en el centro como por las bandas, registra ocho presentaciones en el primer elenco franjeado en 2024 y una en este 2025.