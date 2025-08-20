Fluminense avanza con autoridad a cuartos de final

El equipo dirigido por Renato Gaúcho mostró sus intenciones desde el pitazo inicial, con una ofensiva incisiva liderada por el colombiano Kevin Serna, el uruguayo Agustín Canobbio y Matheus Martinelli. La presión no tardó en dar frutos: en el minuto 22, Serna aprovechó una asistencia de Hércules y definió con un disparo preciso que no pudo ser atajado por el arquero Jorge Soto, abriendo el marcador para los locales.

Con la ventaja en el marcador, Fluminense continuó controlando el partido, sin dar opciones a un América de Cali que apenas generó peligro. La defensa brasileña, comandada por Juan Freytes y Manoel, anuló por completo los escasos intentos de contraataque de los “Diablos Rojos”, que solo asustaron al portero Fábio en un par de ocasiones.

El dominio se tradujo en el segundo tanto en el minuto 55. En una jugada de pura recuperación en campo rival, Agustín Canobbio robó el balón y habilitó a Matheus Martinelli, quien con frialdad definió el 2-0.

El resto del partido fue un trámite para Fluminense, que gestionó la ventaja y permitió que su figura de la noche, Kevin Serna, abandonara el campo en medio de una ovación. América de Cali intentó reaccionar con cambios, pero los esfuerzos de su entrenador, Diego Gabriel Raimondi, resultaron en vano. El conjunto carioca ahora espera rival, que saldrá de la serie entre los argentinos Central Córdoba y Lanús.

Ficha Técnica

Fluminense (2): Fábio; Samuel Xavier (m.67 Guga), Juan Freytes, Manoel, Renê; Matheus Martinelli, Hércules (m.67 Facundo Bernal), Lima (m.67 Ganso); Agustín Canobbio, Kevin Serna (m.76 Keno), Everaldo (m.80 John Kennedy). Suplente no ingresado: Rubén Lezcano. Entrenador: Renato Gaúcho.

América de Cali (0): Jorge Soto; Cristian Tovar, Gabriel Bocanegra, Jean Pestaña (m.45 Jeison Lucumi), Marcos Mina; Rafael Carrascal, Josen Escobar (m.60 Luis Paz), Yerson Candelo (m.83 Mateo Castillo), Cristian Barrios, Jhon Murillo (m.60 Luis Ramos); Rodrigo Holgado (m.77 Yojan Garcés). Entrenador: Diego Gabriel Raimondi.

Goles: 1-0, minuto 22: Kevin Serna. 2-0, minuto 55: Matheus Martinelli.

Árbitro: Alexis Herrera (Venezuela).