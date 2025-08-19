Once Caldas avanza a cuartos con doblete de Dayro Moreno

El partido de vuelta, que seguía al 1-0 en la ida a favor del Once Caldas, comenzó cuesta arriba para el equipo colombiano. Huracán se adelantó con un penal ejecutado por Matko Miljevic en el minuto 39, lo que desató la euforia en la cancha. Sin embargo, la alegría del “Globo” duró poco. Apenas un minuto después, Dayro Moreno aprovechó un pase en profundidad de Michael Barrios, eludió al arquero Hernán Galíndez y definió con frialdad para empatar el partido.

Antes del final de la primera mitad, la situación se complicó para Huracán. Juan Bisanz fue expulsado por un codazo a Juan Cuesta, una decisión ratificada por el VAR que dejó a su equipo con diez hombres.

En el segundo tiempo, a pesar de estar en inferioridad numérica, Huracán se lanzó al ataque. Sin embargo, en el minuto 65, Michael Barrios puso el 1-2 que comenzó a sentenciar la serie. La celebración de Barrios desató una trifulca que, tras varios minutos de revisión del VAR, terminó con la expulsión de Matko Miljevic por agresión. Con solo nueve jugadores, las esperanzas de Huracán se desvanecieron.

El golpe de gracia llegó en el minuto 88, cuando el incombustible Dayro Moreno, de 39 años, selló su doblete para el 1-3 definitivo. Con este gol, Moreno se afianza como el máximo goleador de la Copa Sudamericana con 7 tantos.

Once Caldas ahora espera por el ganador de la serie ecuatoriana entre Independiente del Valle y Mushuc Runa para disputar su pase a las semifinales.

Ficha Técnica del partido

Huracán (1): Hernán Galíndez; Tomás Guidara (m.88, Erik Ramírez), Fabio Pereyra, Nehuén Paz (m.60, Hugo Nervo), César Ibáñez (m.79, Agustín Urzi); Leonel Pérez, Leonardo Gil; Juan Bisanz, Matko Miljevic, Rodrigo Cabral (m.46, Matías Tissera); Luciano Giménez. Entrenador: Frank Darío Kudelka.

Once Caldas (3): James Aguirre; Luis Palacios, Kevin Cuesta, Jaider Riquett, Juan David Cuesta; Mateo García, Michael Barrios (m.84, Luis Felipe Gómez), Luis Sánchez (m.79, Esteban Beltrán); Alejandro García (m.61, Iván Rojas), Mateo Zuleta (m.79, Jefry Zapata), Dayro Moreno. Entrenador: Hernán Darío Herrera.

Goles: 1-0, minuto 39: Matko Miljevic (penal). 1-1, minuto 40: Dayro Moreno. 1-2, minuto 65: Michael Barrios. 1-3, minuto 88: Dayro Moreno.

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (Brasil). Expulsó a Juan Bisanz (m.45) y Matko Miljevic (m.73).

Incidencias: Partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, disputado en el Estadio Tomás Adolfo Ducó, Buenos Aires.

