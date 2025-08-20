Independiente del Valle elimina a Mushuc Runa y se medirá con Once Caldas

El equipo dirigido por el español Javier Rabanal había ganado el partido de ida 1-0, pero en la vuelta, disputada en Riobamba, se vio superado. Mushuc Runa empató la serie global con un preciso cabezazo de Jhonnier Chalá a los 45 minutos. En el segundo tiempo, las interrupciones en el juego fueron constantes, lo que favoreció a Mushuc Runa, que aprovechó la situación para ponerse en ventaja. A los 71 minutos, Cristian Penilla sorprendió a la defensa y, con un remate rasante, marcó el 2-0.

Lea más: Once Caldas avanza a cuartos con doblete de Dayro Moreno

Cuando Mushuc Runa ya saboreaba la victoria y un histórico pase a cuartos, Michael Hoyos se erigió como el héroe de Independiente del Valle. En la última jugada del partido, con un cabezazo salvador y heroico, Hoyos logró el 2-1, igualando la serie en el global y forzando la dramática definición por penales.

En la tanda, el arquero Guido Villar se agigantó y atajó el remate de Stiven Tapiero, mientras que Luis Arce estrelló su disparo en el palo. Por su parte, los jugadores de Independiente del Valle Júnior Sornoza, Claudio Spinelli, Patrik Mercado y Richard Schunke mostraron efectividad, logrando el 2-4 definitivo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Con la sufrida victoria, Independiente del Valle se prepara para el desafío de los cuartos de final, donde se medirá al Once Caldas colombiano, que viene de eliminar a Huracán.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Ficha Técnica

Mushuc Runa (2): Rodrigo Formento; Kevin Peralta, Dennis Quintero, Bryan Bentaberry, Jhonnier Chalá; Ángel Gracia, Nicolás Dávila, Steven Tapiero, Carlos Orejuela; Joaquín Vergés y Jonathan Dos Santos. Entrenador: Paúl Vélez.

Independiente del Valle (1): Guido Villar; Matías Fernández, Mateo Carabajal, Richard Schunke, Gustavo Cortéz; Jordy Alcívar, Juan Cazares, Darwin Guagua; Aron Rodríguez, Renato Ibarra y Claudio Spinelli. Suplente no ingresado: Luis Zárate. Entrenador: Javier Rabanal.

Goles: 1-0, minuto 45: Jhonnier Chalá. 2-0, minuto 71: Cristian Penilla. 2-1, minuto 98: Michael Hoyos.

Tanda de penales: Independiente del Valle 4-2 Mushuc Runa.

Árbitra: Edina Alves (Brasil).

Fuente: EFE