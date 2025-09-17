Lanús con José Canale consigue agónica victoria sobre Fluminense

El equipo argentino, dirigido por Mauricio Pellegrino, contó con la presencia del zaguero paraguayo José Canale jugando todo el partido y rindiendo alto. Por su parte, el conjunto brasileño, liderado por Renato Gaúcho, no tuvo en sus filas a Rubén Lezcano, quien ni siquiera integró la banca de expectativa, el ex Libertad sigue carente de oportunidades en el “Flu”.

En la primera mitad, el “Granate” intentó romper el cerco defensivo carioca, liderado por el experimentado capitán Thiago Silva. Jugadores como Eduardo ‘Toto’ Salvio y Moreno buscaron constantemente el arco de Fábio, pero sin éxito. Fluminense también intentó generar peligro con un ataque comandado por el colombiano Kevin Serna y el uruguayo Agustín Canobbio, aunque sus intentos no prosperaron.

En el segundo tiempo, Lanús aumentó la presión, encerrando a su rival en su campo y combinando pases rápidos con balones largos hacia Salvio y Rodrigo Castillo, con la ayuda de defensores como Sasha Marcich. Esta insistencia se vio recompensada en el tramo final del encuentro, cuando Moreno anotó el único tanto.

La serie se definirá el próximo 23 de septiembre en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Fuente: EFE