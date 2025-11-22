Lanús y una campaña de gran solidez para conquistar la Copa Sudamericana

El estadio Defensores del Chaco fue el escenario de la gloria, donde el equipo argentino se impuso al brasileño Atlético Mineiro por 5-4 en la tanda de penaltis, luego de un 0-0 que persistió durante el tiempo reglamentario y la prórroga.

El conjunto, dirigido por el entrenador argentino Mauricio Pellegrino (quien asumió en enero de este año), clasificó a la final de la edición 24 de la Copa Sudamericana al vencer 1-0 como local a la Universidad de Chile en la semifinal de vuelta, con un gol del delantero Rodrigo Castillo. Lanús, que había empatado 2-2 en la ida en Santiago, se colocó así en su tercera final de la Copa Sudamericana en 14 participaciones, sumando ahora su octavo título en la historia del club.

La sólida ruta del campeón

El Granate inició su camino como líder invicto del Grupo G con 12 puntos, ganando su boleto directo a octavos de final. En la fase de grupos, el equipo de Pellegrino ganó tres partidos y empató tres, compartiendo la llave con Vasco da Gama (8 pts), Melgar (7 pts) y Academia Puerto Cabello (5 pts).

El único tropiezo de su campaña llegó en los octavos de final, cuando su compatriota Central Córdoba puso fin a la serie sin derrotas al caer por 1-0 en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. No obstante, Lanús niveló la serie con un gol agónico de Dylan Aquino en el minuto 91 de la vuelta y se impuso 4-2 en la tanda de penaltis, siendo el único equipo argentino en avanzar a cuartos.

En la instancia de cuartos de final, el Granate dio un golpe de autoridad al eliminar al brasileño Fluminense (campeón de la Copa Libertadores 2023), con un triunfo agónico de 1-0 en la ida y un empate 1-1 en el Maracaná de Río de Janeiro.

Pellegrino logró este sábado la primera Copa Sudamericana de su carrera. En su palmarés, Lanús atesora cinco títulos nacionales en Argentina y ahora tres trofeos internacionales (Copa Sudamericana 2013, Copa Sudamericana 2025 y Copa Conmebol 1996).

Fuente: EFE