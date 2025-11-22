Lanús se proclama campeón de la Copa Sudamericana

Con Losada pudo marcar la diferencia desde los 12 pasos

La final única que se vivió ayer en Sajonia tuvo un gran colorido desde la previa. Por un lado, los fanáticos de Lanús que coparon la gradería Sur y por otro, los “torcedores” de Mineiro hicieron lo propio en Norte. Si bien hubo algunos claros en Plateas, y más notoriamente en Preferencia, la fiesta del fútbol de esta parte del continente, exhibió un extraordinario prólogo.

Los asistentes presenciaron los números artísticos previstos, cada uno apreciando sus raíces, inclusive con sobrevuelos de aviones que desparramaron los colores de los equipos que luego iban a dirimir al nuevo campeón del certamen.

Y así comenzó el encuentro, con la inclusión de dos compatriotas, uno por cada lado, José María Canale, en el Granate, y Junior Alonso, en el Galo.

El primero, de una gran tarea, anulando prácticamente a Hulk de principio a fin, con mucha solvencia defensiva. El segundo, puntal de la Albirroja, si bien no fue muy exigido, respondió cuando fue necesario, tuvo buenos pases y las veces que se proyectó, asomó peligro.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El inicio fue muy intenso, pero a la vez desordenado. Los brasileños tomaron el protagonismo del juego y tuvieron las más claras ocasiones para adelantarse en el marcador, con Alan Franco, Bernard, Hulk e Igor Gomes como principales actores, aunque sin poder anotar.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los argentinos se defendieron como pudieron y recién en la parte final de la fracción inicial se animaron un poco con Ramiro Carrera, que tuvo una oportunidad de gol frente al arco rival, pero con el 0-0 fueron al descanso.

La complementaria se dio con una dinámica diferente, ambos elencos tuvieron lo suyo para concretar. Dudu y Alonso, con aproximaciones concretas, y Marcelino Moreno, quien también aportó lo suyo. Aún así, persistió la igualdad.

Luego llegaron los cambios que animaron la jornada, pero tampoco pudieron batirse uno a otro y se fueron al tiempo extra.

En él, las emociones subieron de tono y la propuesta fue mucho más entretenida. Los arqueros Losada y Everson intervinieron y el público vibró de otra manera. Piero Maza, de buena conducción, pitó el final, y con ello, vinieron los penales.

La paridad fue tal hasta en los tiros desde los 12 pasos. Se ejecutaron siete veces por conjunto. El último de la serie de Lanús fue Franco Watson, quien convirtió, a diferencia de Vitor Hugo, de Mineiro, cuyo remate fue contenido por Nahuel Losada, quien tapó tres lanzamientos, convirtiéndose en héroe, y le dio otro título al Granate.