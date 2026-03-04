Blooming golea y se mete en la fase de grupos de la Sudamericana

El encuentro en Santa Cruz de la Sierra estuvo marcado por la intervención tecnológica desde temprano. El colombiano Bayron Garcés vivió una primera mitad de frustración absoluta, viendo cómo el árbitro venezolano Alexis Herrera le anulaba tres goles —en los minutos 6, 31 y 40— por posición adelantada. Pese a las constantes celebraciones interrumpidas, los dirigidos por Mauricio Soria mantuvieron una postura ofensiva y activa, obligando a constantes intervenciones del guardameta uruguayo Luca Giossa.

El panorama para el equipo de Diómedes Peña se complicó drásticamente apenas a los 16 minutos de juego, cuando Julio Herrera fue expulsado tras una falta sobre Danny Bejarano. Aunque inicialmente recibió una tarjeta amarilla, el juez principal rectificó su decisión tras revisar el monitor del VAR y mostró la roja directa. La resistencia del San Antonio se sostuvo con esfuerzo hasta el minuto 72, momento en el que César Romero vio su segunda amonestación del encuentro, dejando a la visita con apenas nueve hombres en cancha para encarar el tramo final.

La insistencia de Blooming finalmente dio frutos en el minuto 65, cuando Garcés logró quitarse el mal sabor de las anulaciones y rompió el celofán tras un centro preciso de Auli Oliveros. Con el rival entregado, la Academia liquidó el pleito en una ráfaga sobre el cierre: al minuto 84, Antony Vásquez puso el segundo tras eludir a Giossa, y solo dos minutos después, Roberto Hinojoza sentenció la historia con el 3-0 definitivo. Además de las expulsiones, el encuentro dejó un saldo de varios amonestados, entre ellos Ballivián, Yanarico, Terrazas y Moisés Villarroel.

Fuente: EFE