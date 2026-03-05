Boston River repite la hazaña, venció a Racing y se metió en la fase de grupos

El encuentro disputado en el Estadio Centenario de Montevideo fue de fuerzas niveladas y escasas ocasiones claras. Durante la primera mitad, la oportunidad más nítida estuvo en los pies de Racing, con un cabezazo del central Ignacio Ramiro Brazonis que se estrelló en el poste. Por su parte, Boston River intentó romper el cero principalmente a través de remates de media distancia que no lograron vulnerar la valla rival.

En el complemento, la tónica se mantuvo similar. Juan Acosta avisó para los dirigidos por Damonte con un centro que se cerró peligrosamente y se perdió apenas desviado. Cuando todo indicaba que la clasificación se resolvería desde el punto penal, apareció la apertura del marcador.

A los 80 minutos, una lucida maniobra individual del argentino Gonzalo Reyna por el sector derecho derivó en un centro preciso que encontró una floja respuesta del portero Facundo Machado. El lateral izquierdo Fredy Martínez aprovechó la mala salida y, con un cabezazo certero, anotó el tanto que a la postre valdría la clasificación.

Tras el gol, el movimiento en los bancos de suplentes fue inmediato: Damonte fortaleció la última línea con variantes defensivas, mientras que Cristian Chambian quemó las naves en Racing buscando el empate. Sin embargo, el ímpetu de la “Escuelita” solo se tradujo en un remate débil de Facundo Parada que el guardameta Bruno Antúnez controló sin sobresaltos.

Con este triunfo, Boston River se une a Montevideo City Torque como los representantes uruguayos confirmados en la fase de grupos de la Gran Conquista.

Fuente: EFE