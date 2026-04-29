Copa Sudamericana
29 de abril de 2026 a la - 09:47

Video: El penal que desvió Juan Espínola en el 1-1 de Barracas

El paraguayo Juan Espínola, arquero de Barracas, desvía un penal en el partido frente a Audax Italiano por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026 en el estadio Florencio Solá, en Buenos Aires, Argentina.
El paraguayo Juan Espínola, arquero de Barracas, desvía un penal en el partido frente a Audax Italiano por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026 en el estadio Florencio Solá, en Buenos Aires, Argentina.barracascentral_oficial

Barracas Central empató 1-1 con Audax Italiano por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026. El paraguayo Juan Espínola desvió un penal para el Guapo cuando el encuentro estaba 1-0.

Por ABC Color

Barracas Central ganaba 1-0 con el tanto de Rodrigo Bogarín a los 42 minutos y un penal desviado por Juan Espínola a Rodrigo Cabral a los 75′. Pero el Guapo no aguantó la diferencia y acabó recibiendo el empate de Audax Italiano a los 90+5′ con el tanto de Favian Loyola. Así, argentinos y chilenos igualaron 1-1 por la fecha 3 de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026. El jueves, a las 19:00, hora de Paraguay, Olimpia enfrenta a Vasco da Gama en Río de Janeiro por la misma llave.

Lea más: Video: El hat-trick de Carlos ‘Cocoliso’ González ante Libertad

El penal que desvió Juan Espínola