Video: El penal que desvió Juan Espínola en el 1-1 de Barracas

Barracas Central ganaba 1-0 con el tanto de Rodrigo Bogarín a los 42 minutos y un penal desviado por Juan Espínola a Rodrigo Cabral a los 75′. Pero el Guapo no aguantó la diferencia y acabó recibiendo el empate de Audax Italiano a los 90+5′ con el tanto de Favian Loyola. Así, argentinos y chilenos igualaron 1-1 por la fecha 3 de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026. El jueves, a las 19:00, hora de Paraguay, Olimpia enfrenta a Vasco da Gama en Río de Janeiro por la misma llave.

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El penal que desvió Juan Espínola