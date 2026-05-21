Pereyra rescató a River en el descuento y el Millonario acaricia los octavos

En una noche cargada de suspenso, River Plate rescató este miércoles un agónico empate 1-1 ante Bragantino en el Estadio Monumental, por la penúltima jornada del Grupo H de la Copa Sudamericana. Con este resultado con sabor a victoria, el conjunto argentino ratificó su condición de único líder de la zona y sigue dependiendo exclusivamente de sus propias fuerzas para avanzar de forma directa a los octavos de final.

El libreto no fue sencillo. Con la mente puesta en la definición del plano local, el cuerpo técnico apostó por una alineación con mayoría de reservas. En la primera media hora de juego, River intentó tomar las riendas pero careció de profundidad, avisando apenas con un disparo de Juan Fernando Quintero y un golpe de cabeza de Ian Subiabre que se fue por encima del travesaño.

La sorpresa llegó en el minuto 34. Tras un preciso centro de Isidro Pitta y un inesperado parpadeo defensivo del chileno Paulo Díaz, Alexis Vinicius conectó un certero remate de cabeza para batir las redes y abrir la cuenta a favor de la visita. River sintió el impacto y buscó reaccionar de inmediato: Maximiliano Salas estuvo a punto de nivelar las acciones con un testazo, mientras que en el arco de enfrente, el capitán Franco Armani —en su esperado regreso a la portería— tuvo que intervenir para evitar que el daño fuera mayor antes del descanso.

Armani sostuvo la esperanza y el juvenil desató la locura

En el complemento, Bragantino olió sangre y buscó liquidar el pleito de contraataque. José Herrera enganchó para su pierna izquierda y sacó un latigazo que rozó el poste. Minutos después, el peligro volvió a merodear el área millonaria, obligando a una espectacular y fundamental aparición de Armani, quien salvó las papas tras un involuntario cabezazo hacia atrás de Germán Pezzella que casi se convierte en blooper.

Cuando el tiempo se transformaba en el peor enemigo de River, la jerarquía de ‘Juanfer’ Quintero volvió a ser la llave. Tras haber avisado con dos remates apenas desviados, el colombiano sacó un potente bombazo en el minuto 93 que el arquero Cleiton no logró contener. Atento a la jugada y con puro olfato goleador, el juvenil Lautaro Pereyra cazó el rebote y empujó el balón a la red para estampar el 1-1 definitivo y desatar el delirio en las tribunas.

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El panorama del Grupo H y lo que se viene

Con este empate, River se consolida en la cima con 11 puntos, seguido por Bragantino con 7. Más atrás marchan Carabobo con 6 y Blooming con 1, a la espera del choque entre venezolanos y bolivianos que se disputará este jueves en Asunción (debido a la mudanza de la localía de estos últimos).

El calendario no da respiro. Para el Millonario se viene una cita crucial este domingo, cuando viaje a Córdoba para disputar la gran final del Torneo Apertura ante Belgrano, mientras que Bragantino centrará sus fuerzas en el Brasileirão visitando a Vasco da Gama. La historia internacional se cerrará en la sexta y última jornada, donde River recibirá al colista Blooming en el Monumental con el objetivo de sellar su clasificación formal, mientras que los brasileños se jugarán la vida ante Carabobo.