Boca Juniors y O’Higgins pugnan por enfrentar a Recoleta

El Xeneize, Boca Juniors, sufrió una temprana eliminación en fase de grupos de la Copa Libertadores, al terminar tercero en una serie que clasificó a Universidad Católica de Chile y Cruzeiro.

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La salida significó un duro golpe al orgullo de un gigante que conquistó por última vez el principal torneo de clubes de la Conmebol en 2007 y que deambula sin títulos internacionales desde la Recopa Sudamericana 2008.

El fracaso en su principal objetivo precipitó la salida del entrenador Claudio Úbeda y la llegada de Rodolfo Arruabarrena. El DT inicia su segunda etapa al frente de Boca luego de un primer ciclo entre 2014 y 2016 que saldó con dos títulos locales, pero se vio marcado por dolorosas eliminaciones coperas ante su archirrival, River Plate.

Con este mar de fondo, la Copa Sudamericana asoma como una especie de posible premio consuelo, a más de dos décadas de su bicampeonato en esta competencia (2004 y 2005).

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El ingreso a la Sudamericana 2026 será con una serie eliminatoria con el chileno O’Higgins, que finalizó segundo en su grupo, apenas por debajo del brasileño São Paulo, y llega a este duelo con la posibilidad de definir la serie en su bastión de Rancagua, en el estadio El Teniente.

Paredes vuelve a casa

En el campamento de Boca, la novedad de las últimas horas fue la llegada del mediocampista Leandro Paredes, tras perder con Argentina la final del Mundial 2026 ante España.

El volante sorprendió al entrenar a la par de sus compañeros en La Bombonera. “De vuelta en casa. Nuestro capitán”, posteó Boca en sus redes sociales sobre Paredes, quien tuvo una buena participación en la Copa del Mundo con la Albiceleste, opacado por un violento cruce con el español Gavi,tras el final del duelo por la corona.

También quedaron habilitados para jugar los tres refuerzos incorporados, el defensor Leandro Lozano y los colombianos Álvaro Montero y Sebastián Villa, que regresó al club después de tres años.

El retorno de Villa también copó titulares debido al controvertido final que tuvo su anterior etapa en el club, en medio de un proceso judicial por una denuncia de violencia de género presentada por su expareja.

Del lado visitante, O’Higgins podría contar con su flamante refuerzo, el zaguero argentino Tomás “Toto” Avilés, cedido por el Inter Miami de la MLS. El excompañero de Lionel Messi se integró recientemente al equipo dirigido por el argentino Lucas Bovaglio.

O’Higgins aspira a desbancar a Boca y seguir los pasos de su compatriota Universidad Católica, que pasó a los octavos de la Libertadores con una histórica victoria (1-0), la primera de un equipo chileno en la cancha del Xeneize.

El encuentro de ida se jugará este jueves desde las 21:30, local. El desquite se jugará una semana después y el vencedor de esta llave se clasificará a los octavos de final, etapa en la que espera el paraguayo Recoleta FC.