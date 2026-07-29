Cienciano vapuleó al campeón Lanús, remontó la serie y se cita con Botafogo en octavos

La magia de la altura y un rendimiento ofensivo arrollador tuvieron su premio histórico. Con el paraguayo Claudio Núñez en cancha hasta el minuto 21, el Cienciano peruano protagonizó una noche consagratoria este miércoles al eliminar de la Copa Sudamericana al Lanús argentino, campeón defensor.

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El cuadro granate, que contó con la titularidad del zaguero paraguayo José Canale y la participación de los compatriotas Allan Wlk y Ronaldo Dejesús, había ganado por 2-0 en la ida disputada en Buenos Aires, pero sufrió un golpe letal en los andes para despedirse del torneo en la edición 2026. Ahora, en octavos de final, el conjunto peruano se medirá ante el poderoso Botafogo brasileño.

La “Furia Roja” cusqueña jugó un partido de ensueño, liderada por el artillero ecuatoriano Carlos Garcés y el nacional Alejandro Hohberg, autores de un doblete cada uno para dejar fuera de la competencia al también campeón de la Recopa Sudamericana.

Vendaval rojo en el Cusco

Desde el primer minuto, el Cienciano impuso un juego ofensivo asfixiante que buscó sacarle el máximo provecho a los 3.400 metros de altura de la ciudad andina del Cusco. A base de centros profundos y veloces combinaciones, arrinconó a un rival que lució completamente desconcertado y sin respuestas ante el vendaval local.

La fiesta comenzó temprano cuando Garcés apareció a los 6 minutos para conectar con un golpe de rodilla un preciso centro enviado por el extremo Cristian Souza, venciendo la resistencia del portero Nahuel Losada. Tras un dominio absoluto, los peruanos perdonaron en varias ocasiones con remates de cabeza de Garcés y disparos de media distancia de Hohberg.

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Sin embargo, la justicia llegó a los 39 minutos: Hohberg sacó un tremendo zapatazo desde unos 30 metros que, tras dar dos botes, dejó sin reacción a Losada para emparejar la serie global. Antes del descanso, a los 45 minutos, Garcés volvió a mostrar sus credenciales al anticipar a los centrales del Granate y firmar el tercero con un certero cabezazo tras otro centro de Souza.

Resistencia física y la estocada final

En el complemento, Lanús intentó adelantar líneas para encontrar el descuento que los metiera en partido, pero las intenciones se diluyeron rápidamente ante el desgaste físico y la inteligente gestión del balón por parte de los locales, que regularon cargas sin dejar de inquietar de contragolpe.

En los minutos finales, el Granate buscó desesperadamente una jugada aislada que forzara la tanda de penaltis, pero careció de precisión y control para inquietar al portero Ítalo Espinoza, solvente en las pocas que intervino.

La cereza del pastel llegó cuando se jugaban cinco minutos de adición: en una contra letal conducida por Souza, este habilitó a Garcés, quien cedió para que Alejandro Hohberg sentenciara el 4-0 definitivo con un remate colocado desde el borde del área.

El encuentro se disputó en el estadio Inca Garcilaso de la Vega bajo el arbitraje del colombiano Carlos Betancur, quien amonestó a Dylan Aquino, Sasha Marcich, Carlos Garcés, Santiago Arias y Gerson Barreto.

Ahora, el histórico Cienciano, campeón de la Copa Sudamericana 2003 y la Recopa Sudamericana 2004, se preparará para chocar ante el Botafogo a mediados de agosto, en una serie de octavos de final que arrancará en la altura del Cusco y se definirá en Río de Janeiro.