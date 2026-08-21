Santos resiste, empata sin goles y sella su pase a cuartos de la Sudamericana

La histórica aventura de Macará en la Copa Sudamericana llegó a su fin. Pese a realizar una campaña memorable bajo la dirección del técnico Guillermo Sanguinetti —avanzando desde la fase previa, liderando su grupo de forma invicta y llegando por primera vez a unos octavos de final—, el equipo de Ambato no pudo dar el zarpazo definitivo y cayó eliminado a manos del Santos.

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Inteligencia y oficio en la altura

Con la renta favorable de 2-1 conseguida hace una semana en territorio brasileño, los dirigidos por Cuca saltaron al gramado ecuatoriano con un plan estratégico muy claro: jugar con la desesperación del rival y dosificar los esfuerzos ante los 2.500 metros de altitud.

Lejos de asumir riesgos innecesarios, el ‘Peixe’ apostó por una propuesta férrea en defensa y un manejo pausado de la posesión. Cada vez que encontró espacios, el conjunto paulista desnudó las urgencias de los locales mediante peligrosos contragolpes que bien pudieron sentenciar la serie de manera anticipada. Sin embargo, la falta de puntería frente al guardameta uruguayo Rodrigo Rodríguez mantuvo la tensión latente durante todo el primer tiempo.

Resistencia y adiós al sueño celeste

En el complemento, el guion se mantuvo inalterable. Macará intentó volcarse al ataque en busca del tanto que forzara la igualdad en el global, pero chocó una y otra vez contra el orden táctico de la zaga brasileña. La oportunidad más clara para los visitantes llegó en el minuto 60, cuando Willian Arão conectó un potente cabezazo que se marchó rozando el vertical izquierdo.

El árbitro chileno Cristian Garay amonestó a Ronielson da Silva por el lado de Santos y a Denilson Bolaños por los locales, en un encuentro que transitó por los carriles del control absoluto de los brasileños hasta el pitazo final.

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De esta manera, los goles convertidos en la ida por Gabriel Barbosa y Willian Arão bastaron para certificar la clasificación del Santos. El cuadro de Vila Belmiro continúa firme en el torneo internacional y ya prepara las maletas para un atractivo choque de cuartos de final frente al Atlético Mineiro.