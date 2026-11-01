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Superclásico
01 de noviembre de 2026 - 01:00

Cerro Porteño vs. Olimpia: A qué hora juega y dónde ver hoy en vivo por la Primera División de Paraguay

El árbitro Juan Gabriel Benítez em medio de los capitanes, Richard Ortiz de Olimpia y Víctor Gustavo Velázquez de Cerro Porteño. (Foto: APF)
El árbitro Juan Gabriel Benítez em medio de los capitanes, Richard Ortiz de Olimpia y Víctor Gustavo Velázquez de Cerro Porteño. (Foto: APF)

Cerro Porteño y Olimpia disputan hoy una nueva edición del Superclásico del fútbol paraguayo, correspondiente a la fecha 17 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Por ABC Color
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Cerro Porteño recibe hoy a Olimpia, en el Superclásico del fútbol paraguayo, por la fecha 17 del torneo Clausura 2026 del fútbol paraguayo. El “Ciclón” de Barrio Obrero de Gustavo Costas y el “Franjeado” de Pablo “Vitamina” Sánchez juegan a las 17:00, hora de Paraguay, en el estadio La Nueva Olla de la ciudad de Asunción. Dirige Juan Gabriel Benítez con VAR de José Natael Méndez. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

Cerro Porteño vs. Olimpia: ¿A qué hora es hoy el partido?

  • Paraguay: 17:00 horas
  • Argentina: 17:00 horas
  • Brasil: 17:00 horas
  • Uruguay: 17:00 horas
  • Chile: 16:00 horas
  • Ecuador: 15:00 horas
  • Colombia: 15:00 horas
  • Perú: 15:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas
  • Bolivia: 16:00 horas
  • El Salvador: 14:00 horas
  • México: 14:00 horas
  • Estados Unidos - Oeste: 13:00 horas
  • Estados Unidos - Este: 16:00 horas
  • Inglaterra: 21:00 horas
  • España: 22:00 horas
  • Bélgica: 22:00 horas
  • Marruecos: 21:00 horas
  • Sudáfrica: 22:00 horas

Cerro Porteño vs. Olimpia: ¿Dónde ver hoy el partido por TV?

Tigo Sports

  • Tigo Star: Tigo Sports, canal 100
  • IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60
  • Personal Flow: Tigo Sports

Cerro Porteño vs. Olimpia: ¿Dónde ver hoy el partido on-line?

Tigo Sports Paraguay

*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.

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