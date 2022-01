El capitán de Guatemala, a una firma de Tacuary

Un guatemalteco será portero de Tacuary para la temporada 2022. José Carlos Pinto, recientemente en el Comunicaciones de su país, vendrá a Paraguay y firmará el contrato que lo unirá con el conjunto de barrio Jara.

Comunicaciones FC informa que ha llegado a un acuerdo con el equipo Tacuary FBC, de la Primera División de Paraguay, para el traspaso del jugador @josepinto16. pic.twitter.com/1K2Y0Bruv0 — Comunicaciones FC (@CremasOficial) January 6, 2022

El presidente del Tacua, Jorge Cáceres señaló: “Solo esperamos que firme el contrato y anunciar que es nuevo jugador de Tacuary”. El Comunicaciones ya lo despidió deseándole lo mejor al también portero de la selección de Guatemala.

“Las negociaciones están avanzando. No está cerrado porque en esto hasta que no se firme no está asegurado. Pero están avanzadas las negociaciones”, recalcó Cáceres en charla con el Cardinal Deportivo.

El presidente de Tacuary confesó que “desde el año pasado, cuando empezábamos el año en Intermedia lo venimos mirando. Nos hablaron de él. No se dio esa oportunidad porque nos parecía un poco lejano por el costo. Lo queríamos en ese momento pero no llegamos a un acuerdo”. Tacuary cerró hace días la llegada de Carlos Servín, el guardavallas que ya vistió la camiseta del club en otras temporadas.