Un regalo al cielo de Fau

Apenas se bajó del Hyundai i20 N Rally2, Fau recibió el abrazo de la madre y en el contacto con la prensa no pudo evitar la emoción y quebrarse. “Desde chico uno sueña con el Chaco, con ganar la clasificación, con ganar un rally. El año pasado gané mi primer Rally, mi primera general en 2019 en el Rally del Chaco fuimos a hacer un muy buen papel. Hoy veníamos a disfrutar un poco del día, hacer un lindo show, a mostrar un poco al público lo que hace nuestro querido Hyundai”, afirmó.

El ganador de la prueba de clasificación, agregó: “siempre queríamos tener esa ‘pole’, que es tan prestigioso para el automovilismo paraguayo. Hoy no metemos en esa lista, esperamos que no sea la última, sino la primera de muchas. Estoy súper contento, cuesta digerir esto, seguimos con la cabeza bastante caliente, cargada”.

El momento del recuerdo póstumo se cargó de emoción cuando “esto va dedicado para mi abuelo, “a papo” que hoy (ayer) tendría que haber cumplido año. Esto hace difícil todo, hoy nos dio una mano desde arriba, nos guió. Esto va dedicado a él, para mi mamá, para mi papá, a toda la familia que siempre me apoya y que hace un sacrificio muy grande conmigo. También a los mecánicos que son parte de la familia que ayudan, siempre están trabajando sin parar”.

Sobre el nivel que mostró ayer el Hyundai, aseguró que “sabíamos que nuestro auto no es malo, es bastante bueno. En el último rally estábamos peleando la general. Hoy me enfoqué en hacer lo que se, en sentirme cómodo en tratar de hacer una vuelta, no cometer errores, eso iba a ser la clave para quedarnos con el mejor tiempo. Hoy nos enfocamos en divertirnos que otra cosa, así salió el resultado de hoy”.

Sobre la satisfacción de ganar la pole y no ir al Chaco, dijo: “Es algo que sabíamos que iba a pasar, lastimosamente no pudieron evitar que coincida mi calendario internacional con el de acá. La verdad que eso es una pena, que no se pueda tomar en cuenta lo que venimos haciendo a nivel internacional. Así es, no hay nada que hacer, tenemos compromisos internacionales, hay que asumir eso y no pensar tanto en que no vamos a poder participar del Chaco. Vamos a estar siguiendo y apoyándole a mi papá desde afuera”.

Sobre el Hyundai, remarcó: “Bastante contento con el auto, cada kilómetro me acomodo más, estamos demostrando que es un auto de punta, ya está a la par de los Polos o mejor incluso. Súper contento con Automotor y la familia Bogarín, que confió en nosotros”.