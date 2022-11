Carlos Villate: “El Rally de Cordillera será extenso y muy exigente”

Al momento de ser abordado sobre cuáles serán las novedades que tendrá el evento que corresponderá a la séptima y última fecha del Petrobras Campeonato Nacional de Rally, señaló: “...Desde hace mucho tiempo venimos trabajando y tenemos la idea de darle un poco más de caminos distintos y nuevos a este rally, y este año por suerte se nos dio. Hicimos un trabajo hermoso con “Papilo” Duarte; hoy ya estuvimos levantando la hoja y ya la tenemos en un 99% definida...

...El primer día vamos a correr una primera prueba especial de 23,1 kilómetros, que saldrá del parque de servicios hasta Isla Pucú; un tramo hermoso con un piso bastante compacto en el 80% de su extensión y también con sus dificultades. De ahí iremos en enlace y vamos a hacer un poco de historia, iremos desde Isla Pucú a Caraguatay que está a 13 kilómetros; pasaremos a Vapor Cué, por el costado del Parque Nacional, y haremos un enlace total de 18 kilómetros aproximadamente para llegar a una población que se llama Santa Lucía; pasaremos por Potrero y llegaremos a Mbocayaty con una prueba especial de 15 kilómetros...

...Esta prueba especial ya lo utilizamos alguna vez en un regional y es un tramo que gustó muchísimo a la gente; haremos un enlace de 12 o 13 kilómetros, vamos a pasar por Santa Helena y llegaremos a la frontera con Itacurubí de la Cordillera; ahí vamos a largar una prueba especial que terminará al costado del Hospital Menonita de 17 kilómetros...

... Será un rally extenso y muy exigente ; no será fácil, será largo y duro, tendremos más enlaces, pero reitero vamos a tener tramos nuevos que es lo que los jóvenes están pidiendo ahora. Todos los tramos se repetirán una vez...

...El día dos, vamos a empezar con el tramo que inicia en la escuelita y que cruza la cantera, donde hoy estuvimos trabajando con “Papilo” para alargar un poquito más, ya que esa cantera tenía 300 metros de extensión y ahora le sacamos 1.150 metros, para que el público también pueda apreciar desde una zona alta todo el circuito y terminará al costado de la Caminera...

...De ahí vamos al Cerro La Gloria y volveremos al trazado mixto, ya que de los 16 kilómetros de prueba especial utilizaremos 5 kilómetros de asfalto; pasaremos por la olería que es un tramo hermoso y de ahí nos trasladaremos hasta Isla Pucú, para hacer un enlace hasta el parque de servicios y de ahí iremos a Jaula Cué. Correremos en un sector que vamos a usar el día sábado, pero en menor extensión, serán 14 kilómetros de una prueba especial que lleva muchísima gente y que tiene sectores con saltos, dibujos de “viboritas” y lo vamos a repetir una vez también. La última prueba especial será la power stage y creemos que será un rally bastante lindo, disputado y estarán estar ahí segundo a segundo...

...Queremos darle a los auspiciantes, a la televisión, a los periodistas, a los pilotos y a todo el público un rally extenso, lindo y que se pueda disfrutar para ver. Venimos con bastantes inconvenientes desde el Rally de Caaguazú, con media etapa que no corrimos por seguridad; Alto Paraná, la lluvia y el problema que tuvimos; Santaní las lluvias y parece que en Arroyos y Esteros vamos a tener otra vez lluvia; estamos bastante complicados pero queremos tener un final de año lindo, que le guste a todo el mundo y que se diviertan los pilotos y el público...”, indicó Villate.

Consultado con relación a si la fecha tendría un coheficiente superior, atendiendo a que el Rally de Alto Paraná no otorgó puntos, expresó: “...No, absolutamente. La reglamentación a nosotros no nos permite aplicar un coheficiente diferente en plena competencia. Eso tiene que estar reglamentado a principio de año; para el 2023 si podrían haber cambios, no te digo que será una solución pero creemos que será un bálsamo para éste campeonato, que cuando termina el rally del chaco se nos cae estrepitosamente, además de otras cuestiones que tenemos que solucionar, como ser: las cubiertas y las exigencias extremas que estamos teniendo en éste momento en donde la economía no está absolutamente nada bien, todo está muy costoso, pero tenemos que encontrar salidas...”, acotó el dirigente.

Con respecto a la actividad del día viernes, también se le preguntó sobre la largada simbólica y que podría acontecer con la posible continuidad del Rally de Alto Paraná, suspendido por el fallecimiento del copiloto Daniel Vera, éste se explayó diciendo que: “...Estamos negociando, dialogando sobre la continuidad del Rally de Alto Paraná. La semana pasada nos reunimos; ayer y hoy otra vez estuvimos hablando con Édgar Molas y Luis López, estamos esperando una última reunión, una propuesta, o por lo menos aclarar un poco de que manera se va a financiar hacer una etapa, estimo yo de 40 o 50 kilómetros de pruebas especiales, en algún lugar, como para que podamos darle continuidad y finalizar el Rally de Alto Paraná. Si tenemos eso, yo creo que no vamos a tener largada simbólica, porque va a ser bastante largo, cansador y nos va a tener en ruta, estimo yo durante 6 días...

...Nosotros presentamos un proyecto con tres alternativas; una era hacer una super especial en el autódromo (Víctor Rubén Dumot), donde se podría hacer la verificación técnica al medio día, una prueba especial diurna y otra nocturna, pero no fue del agrado. Otra, nosotros teníamos unos tramos que íbamos a utilizar en el regional para ver como se comportaba el piso, con y sin lluvia, como una especie de prueba para el super prime de verano; lo hablamos así nomas, no habíamos visitado aún, pero pusimos también eso a disposición...

... Y una tercera alternativa, que el día viernes le dediquemos una etapa más al rally en Barrero Grande, con 2 pruebas especiales con piso compacto, los que todos conocemos que salen del parque de servicios a Isla Pucú y a Jaula Cué; eso abarataría los costos y ya íbamos a dejar todo en la zona, pero aparentemente la que está interesando a los auspiciantes es la de San Bernardino, pero hay un tema económico bastante importante, porque hay que reparar muchos caminos ...

...Hoy todos los caminos están rotos, erosionados y hay que invertir mucho dinero, traer una motoniveladora, una pala, un camión tumba para cargar y trabajar; eso lleva su tiempo y su costo. Estamos dialogando sobre eso, para ver si llegamos a un acuerdo y tener ya una solución lo antes posible porque el tiempo apremia. Eso no se hace en dos o tres dias, eso lleva mucho trabajo y muchos días. Yo creo que entre mañana, pasado mañana o máximo el sábado, ya vamos a tener una respuesta...”, manifestó el titular del CPV.

Finalmente, sobre la posibilidad de adelantar la sexta y última fecha del Campeonato Nacional de Super Prime, prevista para el 17 de diciembre en la Costanera José Asunción Flores de Asunción, formuló cuanto sigue: “...El problema es que queremos terminar ya lo antes posible la temporada, queremos cerrar el año. Lo que no nos estaba permitiendo utilizar esa fecha (10 de diciembre), era la gala del Touring y Automóvil Club Paraguayo (TACPy), pero según lo que había escuchado por ahí, parece que no se va a utilizar finalmente ese día; entonces, queremos bajar del 17 al 10 de diciembre, concluir y tratar de tener un final de año antes de las fiestas, porque también si nos vamos al 17 hay mucha gente que ya tiene otras cosas en la cabeza lógicamente...

...Queremos hacer un cierre de año espectacular, además ya tenemos también la confirmación y la seguridad de parte del gobierno, que nos van a facilitar las vallas, que para nosotros es prioritario en un evento como el de la costanera, para tener bien enrejado y para que el público esté lo más alejado posible de la ruta...”, terminó en su alocución el presidente del Centro Paraguayo de Volantes, Carlos Rafael Villate Yaluk.