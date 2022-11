Cuál fue la razón de la polémica entre Verstappen y Sergio Pérez

Aunque celebró anticipadamente el Mundial 2022 de la Fórmula 1 en pilotos y constructores, Red Bull Racing aún tiene un objetivo por cumplir. Y en el Gran Premio de Brasil, la escudería trató de quedar muy cerca, buscando confirmar en la última carrera de la temporada, el Gran Premio de Abu Dabi. La meta es que Sergio Pérez termine segundo en la clasificación.

Pérez tuvo la oportunidad de sumar dos puntos más a los seis que conquistó por el séptimo puesto, en el que acabó en el Autódromo José Carlos Pace de la ciudad de São Paulo. Si hubiera agregado esas dos unidades, el mexicano estaría en el segundo escalón de la tabla, con ventaja sobre Charles Leclerc, el piloto de Ferrari, con una ronda para el cierre del año.

La ocasión era inmejorable porque por delante de Pérez estaba Max Verstappen, compañero de equipo. Pero el neerlandés fue el responsable de que Checo no supere al monegasco: el bicampeón recibió la orden de ceder el lugar al piloto de 32 años, pero ignoró por completo las indicaciones de Christian Horner y finalizó la competencia en la sexta posición.

“Vamos a dejar todo eso internamente dentro del equipo y vamos a seguir adelante”, señaló Pérez a Motorsport.com. “Obviamente estoy decepcionado, especialmente después de todo lo que he hecho. Pero estoy seguro de que todos somos adultos y seguiremos adelante como equipo”, agregó el azteca al medio especialista en la categoría reina del automovilismo.

Tanto Pérez como Verstappen mantuvieron una reunión con Horner, el jefe de equipo, y Helmut Marko, el asesor de Red Bull. “Sí, definitivamente. Si no, no tiene sentido para mí. Será diferente no sólo en Abu Dhabi, sino en adelante. Siempre pondremos al equipo por delante de nuestros intereses”, terminó el nacido en Guadalajara sobre si resolvieron el percance.