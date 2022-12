Jorge Etchamendi: “Perú en 2023 no tendrá fecha CODASUR y Chile no demostró interés”

Sobre el retorno del Campeonato Sudamericano de Rally FIA/Codasur esta temporada, después de la pandemia, el entrevistado señaló lo siguiente: “...Se realizó un campeonato de seis fechas después de dos años de inactividad y realmente fue muy bueno volver al campeonato. Haber tenido participantes, aunque no haya sido con una buena cantidad de autos, en los seis países que tuvieron fechas, fue bueno...

...En estos dos años en que no hubo actividad a nivel de CODASUR, cada país tuvo su actividad, pero no es lo mismo, por más de que en algunos países si se podía competir, un campeonato sudamericano sin que se pudiese pasar la frontera por las restricciones de cada país con respecto a la pandemia, hace imposible hacer un sudamericano, y después de dos años volverlo a hacer fue muy importante...”.

Cuando fue consultado sobre la forma en la que se elaboró el calendario sudamericano de la modalidad, respondió: “...La primera instancia fue comunicarnos con cada ADN y solicitamos que presenten a la Comisión de Rally su fecha tentativa de acuerdo a su mejor organización. Después se esperó el calendario del WRC, para que no coincida con fechas del mundial, porque hay pilotos paraguayos y bolivianos que están corriendo el mundial y nuestra aspiración es que puedan correr también el sudamericano sino en su totalidad, en algunas de las fechas...”

Con relación a la fecha que corresponde a Brasil, Rally de Erechim, que fue fijada para el 19, 20 y 21 de mayo, y su cercanía con el tradicional e histórico Transchaco Rally, que se disputaría en el mes de junio, indicó: “...Hasta el momento no recibimos ninguna consulta, la aprobación final del calendario se dará en la Asamblea del 18 de diciembre aquí en Uruguay...

...Por lo menos, esa solicitud no la hemos recibido en la Comisión de Rally y eso también hay que combinarlo con la fecha de Erechim, ya que mayo también es una fecha importante para ellos por un tema del lugar donde se hace la carrera y por el tema de la cosecha...

...Este calendario ya fue enviado a la FIA, porque la FIA pide que sea presentado un calendario antes de la reunión del Consejo Mundial, que es esta semana, para que sea aprobado y publicado en las actividades de la FIA. Pero, el 18 en la Asamblea, si hay algún planteamiento, se avaluará con el resto de las autoridades y las otras ADN...”

Al momento de ser abordado sobre lo que fue la fecha peruana este año y sobre el asterisco (fecha a definir), declaró: “... Perú en el año 2023 no tendrá fecha de CODASUR . La fecha con asterisco es una fecha opcional que también se va a definir ahora el 18, si realmente se van a poder hacer seis fechas o volveremos a cinco fechas, como fue hasta los últimos años antes de la pandemia en 2018/2019. Pero, está el interés de algunos países de hacer dos fechas, por eso se planteó una fecha en el mes de setiembre...”

También fue preguntado, si la fecha del rally sudamericano con asterisco es una semana antes del Rally de Chile, que en el 2023 retorna al WRC (28 de setiembre al 1 de octubre), que posibilidades hay de hacer una fecha conjunta y si hay conversaciones con Chile, respondió: “...Si, ese fue el primer planteamiento vía email ante las ADN, de invitar a Chile a integrarse a CODASUR o reintegrarse a la organización donde ellos ya tienen adjudicada una fecha del mundial; que podía ser la fecha CODASUR coincidente con la misma, como ha sido en la Argentina en más de una oportunidad, pero en una reunión que tuvimos a través de Zoom, no manifestaron interés en realizar la fecha de CODASUR y no dieron ningún argumento importante. No demostraron interés en realizar la fecha ...”

Finalmente, sobre que tendría que hacer CODASUR, para tener nuevamente una participación masiva de los pilotos sudamericanos, agregó: “...Acá el punto más importante, si bien CODASUR es la autoridad del campeonato sudamericano, depende mucho de la cantidad de autos que estén corriendo en cada país, en las carreras fiscalizadas por las ADN o los clubes, o las federaciones que hacen las carreras; que realmente tengan autos con homologación FIA o con homologación CODASUR/FIA, esa es la forma inicial para que el CODASUR crezca...

...En Bolivia y Uruguay hay muy pocos (autos homologados), en Brasil prácticamente no hay, en Perú había un solo auto. Lamentablemente los clubes organizadores, y creo que aprobado por la autoridad deportiva, tienen categorías nacionales, las cuales no están encuadradas dentro de la reglamentación FIA en muchas cosas, una de ellas es en el tema de seguridad sobre todo en la parte del tanque de combustible. A nivel de CODASUR y las ADN integrantes de CODASUR, costó mucho llegar a que todos los elementos de seguridad tanto en la indumentaria de la tripulación como en los autos tuviesen homologación FIA...

...Llevará su tiempo, si bien en los últimos dos años hubo actividad dentro de cada país, pero también muy menguada a raíz de toda esta situación pandémica que ha dejado un rastro de dificultades económicas de diferentes formas en varios países, creo que el próximo año, será un año de crecimiento dentro de cada país en la actividad deportiva automovilística, siempre que se abra a que compitan autos con homologación FIA y CODASUR y que se exija eso, porque eso permitirá que una tripulación que participa de un campeonato nacional y quiera hacer alguna intervención en el exterior con ese mismo auto con el que está corriendo en su país, pueda ir a correr a la Argentina, a Paraguay o a Brasil...

...Creo que todo empieza por ahí. El tema combustible también es importante, pero creo que acá lo importante es que los países tengan autos con homologación FIA, en sus campeonatos nacionales...”, terminó señalando el dirigente uruguayo.