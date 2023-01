A solas con el matador, Carlos Sainz

Carlos Sainz, sesenta años, cincuenta y cuatro carreras del mundial de rally, veintiséis victorias, treinta y cuatro podios, dos campeonatos del mundo, tres victorias en el Dakar y una experiencia que no cabe ni en el Arca de Noe, ayer en el día de descanso en Riyadh, nos habló casi de todo, del proyecto Audi, del Dakar 2023, de la organización, de la experiencia del accidente y de la desazón por el abandono.

El piloto madrileño comenzó hablando del balance de la primera semana y dijo: “...el balance es duro, ya que hemos venido a hacer lo mejor y las circunstancias de la carrera han querido que las cosas no nos salgan como esperamos. Llegar al día de descanso y no estar peleando por la victoria no es bueno. Estuvimos todo el año trabajando para esta carrera y no nos fue bien, pero ahora toca empujar desde atrás el proyecto y seguir, para acompañar al equipo y tratar de quedarnos con lo positivo de esta carrera...”.

Consultado sobre el aspecto positivo que mencionó, respondió en forma dubitativa: “...Bueno, no es fácil encontrar una parte positiva a lo acontecido, pero después del golpe, con Edouard recuperándose y Sté phane con algunos dolores de cabeza, pero mucho mejor, creo que lo positivo es eso, que pudo haber sido peor...”.

¿Se puede hablar de una evolución en términos generales del auto con relación a la evolución anterior? y realmente, ¿se lo descubre más competitivo que el año pasado? “...Lo es, definitivamente, pero no solo por feeling, sino también por la telemetría y por seguir nuestro coche en carrera. Claramente el peso en exceso de nuestro coche se nota y nos falta potencia...”.

También comentó sobre la experiencia del accidente y las escenas que vivió: “...La experiencia fue terrible, te imaginas llegar a un lugar y darte ese golpe; después ver que el compañero también estaba accidentado, luego ir hasta el coche y ver que Stéphane estaba inconsciente; fue realmente dura la escena y por eso digo que lo único positivo es que no fue peor. Yo nunca he encontrado un piloto inconsciente y con un dolor terrible dentro del coche...”.

Lea también: Andrea suma y sigue, Sainz penalizado y Loeb gana la Etapa 8 en Riyadh.

Posteriormente le consultamos si este accidente cambio los planes de la marca y si podría estar presente en algunas fechas del campeonato del mundo, a lo que dijo que: “...La verdad que eso no puedo responder ya que no depende de mi. Audi es la que decide y en verdad que no tenemos ningún plan por ahora. No estaremos en el mundial...”.

¿Cual fue su impresión por el hecho de tener algunos días a su familia acompañándole en el Dakar? “...La verdad que fue muy bueno tener a la familia cerca, ya que ahora entendieron un poco más de que se trata cuando hacemos tantos preparativos y cosas raras para estar acá. No es lo mismo seguirlo por televisión o por las noticias que estar acá y sobrevolar la carrera y sentir un poco como se vive el Dakar desde adentro. Estuvo muy bueno y lo disfrutamos en familia...” ¿Y de piloto a piloto, cómo fue el feeling? ¿Se puede decir que en el futuro Carlos Sainz Junior podría competir en el Dakar? “...Y por las cosas que comenta y las cosas que pregunta yo creo que puede ser, pero ahora esta muy enfocado en la Formula 1 y eso lo ocupa todo el tiempo...”.

¿Que tan distinto ha encontrado este año el Dakar con la lluvia? “...Yo tengo que decir que el Dakar este año me ha gustado, mucho más que el año pasado. Es un Dakar muy completo, donde hemos tenido etapas muy duras y hemos conducido cuatro o cinco horas continuado y eso quiero que lo pongáis en perspectivas. También ahora vienen las dunas y en la primera semana las ha habido también, ha habido piedras, caminos serpenteantes, de todo y lo más importante es que el roadbook no ha dado ningún problema a nivel de navegación y es así como tiene que ser. Si lees el roadbook, tienes que ser capaz de llegar a todos los sitios; te podrás perder unos minutos, pero por errores propios no porque el roadbook no esté bien. Creo que se ha mejorado muchísimo con relación a los dos últimos años y tenemos que felicitar a la organización por ello...”.

Sobre los comentarios de Nasser Al- Attiyah con respecto al “equilibrio de potencia” también fue consultado y el español expresó: “...Bueno, no sé sobre los comentarios, pero existe una ley de física que habla de la relación “peso-potencia” y además existe la telemetría y la FIA dispone de ella, pero, aun así, yo ya no necesito de ninguna telemetría, tengo el pelo blanco y si me quejo, me quejo por algo. Yo no quiero ventajas, quiero igualdad para competir. Solo pido eso...”.

También siguió comentando sobre el peso del Audi: “...En la relación “peso-potencia” no solo hay que contar con la aceleración, también hay que tener en cuenta que con cien kilos más, cuando encuentras un bache, tienes que frenar antes que los demás y pasas peor que los demás esos baches. Nosotros hemos visto la mejoría con cien kilos menos del año pasado a este, y sabemos de que se trata...”.

Sobre la posibilidad de hacer más carreras del campeonato del mundo esta temporada, el experimentado piloto dijo: “...La verdad que yo tengo claro que al equipo le vendría bien hacer más carreras, porque de cada carrera siempre se aprende cosas, aparecen los problemitas que lo vas solucionando para conseguir la evolución, compites con diferentes temperaturas, otras condiciones, y jugar todas las cartas solamente al Dakar u otra carrera es complicado. Sobre todo que este año, más que el año pasado, nos damos cuenta de lo complicado que es hacer correr este coche en el desierto, pues es un coche muy complejo, con tecnología complicada, con muchos profesionales trabajando detrás, varios ingenieros, donde hay que poner a punto tres motores y hay varios pilotos, el trabajo es mayúsculo y correr con inferioridad no tiene sentido. Al contrario, tenemos que hacer que mas marcas se atrevan a esta locura y apoyar de esa forma la sostenibilidad. A eso debemos apuntar...”, finalizó diciendo el piloto que ha conseguido ganar tres ediciones del Dakar y aún tiene muy lejos de sus pensamientos la posibilidad de hacerse a un lado. Gracias a Dios.