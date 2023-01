Lafarja y la cuenta regresiva para el final

Para la piloto Andrea Lafarja Bittar y su copiloto Ashley García Chávez, esta no ha sido una etapa más. Los pilotos que compiten bajo la tutela del belga Jean-Marc Fortin, del Team Overdrive Racing, entraron a la especial del “Empty Quarter” el día de ayer con una partitura preestablecida y no se salieron de las líneas desde el principio hasta el fin.

Después de transitar 427 kilómetros, distribuidos en 274 kilómetros de especial bajo el cronómetro con mucha cautela y 153 de enlace, la dupla compuesta por Andrea y Ashley no perdió mucho tiempo, mantuvo un muy buen ritmo con la camioneta Toyota Hilux V8, cruzó la meta y mejoró una posición, a la espera de lo que será la segunda parte de la etapa maratón en esta 45ª edición del Dakar.

Los mencionados terminaron la Etapa 11 de Shaybah a Empty Quarter dentro de la categoría T1 Todoterreno Modificado en el puesto 31° y están en la 32ª ubicación, mientras que en la T1+ ya están en la posición 16°.

En lo que respecta a la clasificación general de Coches, en la etapa culminaron en el puesto 62° y se encuentran ubicados en el acumulado en el 58° lugar.

Recordemos que Lafarja y García tuvieron inconvenientes con el intercomunicador y el embrague de su máquina en la primera semana, además de penalizaciones; como así mismo, arrancaron esta segunda semana con un problema de transmisión en la Etapa 10, lo que motivo atrasos de consideración dentro de lo que se lleva disputado de carrera hasta aquí.

Las tres etapas que restan serán decisivas para la coronación del trabajo que viene realizando nuestra compatriota, que vino a completar el rally-raid más difícil del mundo y lo está consiguiendo a base de mucho sacrificio y de administrar junto al peruano una mecánica impecable que les presenta día a día el equipo Overdrive, producto de una encomiable labor.

Al final de la jornada de ayer, la deportista paraguaya admitió, en un balance de su participación en esta carrera, –que lo más difícil fue la primera semana–, ya que fue bastante duro para el binomio del Puma Energy Rally Team, más allá de que al arrancar la segunda semana un problema de transmisión dio mucho trabajo a su navegante, que también fue gravitante en el desempeño de Lafarja en esta etapa plagada de dunas.

“...Ashley es especialista en dunas y su experiencia fue muy importante para que podamos llegar hasta acá sin problemas, pues su navegación fue fantástica y me trajo sin apremios hasta el final de la etapa...”, confesó Andrea, quien se mostró a través de sus redes sociales muy satisfecha y confiada en ésta última parte del raid, principalmente cuando falta muy poco para llegar a la rampa final.

Etapa 12 - Empty Quarter a Shaybah

La etapa de hoy quizá no difiera mucho con relación a la etapa de ayer, ya que tendremos un total de 376 kilómetros de etapa total, con 185 kilómetros de especial y 191 de enlace, con algunos “fesh fesh” al comienzo, muchos causes y lagos secos terminando con un no muy extenso recorrido de arena y dunas en la parte final de la jornada.

Muchos opinan que será el día de la verdad en el que se podrá evaluar la lucidez táctica de los competidores del Dakar. ¿Se ha controlado adecuadamente la intensidad del ataque en la víspera para preservar la mecánica? o al contrario, ¿penalizará demasiado la cautela excesiva frente a unos rivales que han sabido jugar con los límites?

Lo cierto es que después vendrán dos etapas más, de las cuales al menos la ultima ya será una vuelta a casa con la tarea casi cumplida.