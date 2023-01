Benavides, dos veces

Siempre se pensó que la penúltima etapa iba a ser la decisiva en éste rally, sin embargo, no fue así, ya que la diferencia entre los dos primeros, el australiano Toby Price y el argentino Kevin Benavides, fue de escasos segundos lo que hizo que la definición se traslade a la última etapa.

Allí, el argentino puso absolutamente todo para ya en el kilómetro 33 conseguir descontar los 12 segundos de diferencia con la que comenzaron la etapa y de esa manera poner todo en cero.

A partir de ese momento, Benavides fue como el viento y salió a destrozar el cronómetro llegando a marcar diferencias de hasta 1m 21s dentro del tramo, manteniendo la regularidad para alcanzar lo que sería su primer triunfo con KTM, ya que en la edición de 2021 lo hizo con la marca Honda, circunstancias éstas que lo convierten en el primer piloto en ganar el rally con dos marcas de motos diferentes.

Kevin ha conseguido vencer a Toby cuando en algún momento parecía que el australiano tenía todo a su favor, ya que es un piloto que anda muy bien en el barro y la lluvia sobre todo. Sin embargo, el salteño no retaceó actitud alguna y fue a fondo desde el primer kilómetro, aventajándose también por un cambio de último momento en el sistema de navegación, que estableció un “waypoint” en cada casilla del road book con un radio de validación de 20 metros. Este es un tipo de etapa al que no está acostumbrado definitivamente el australiano.

Al final, la diferencia fue de 43 segundos a favor del argentino y el triunfo llegó tras una formidable actuación del piloto de KTM, que de esta forma llega a su segunda victoria en motos y le devuelve la corona a la marca que lleva tres ediciones sin triunfos, después de una raya increíble de diez y ocho victorias consecutivas.

Un gran destaque también se merece la perfomance del piloto norteamericano Skyler Howes, quien con su Husqvarna y en su quinta participación en el raid, llegó al podio en la tercera posición de ésta edición e incluso llegó a liderar gran parte de la competencia en suelo saudí.

a clasificación final fue la siguiente: 1° Kevin Benavides, 44h 27m 20s, 2° Toby Price a 43s y 3° Skyler Howes a 5m 04s respectivamente.

En la categoría T3 (Prototipo Ligero), los ganadores fueron el norteamericano Austin Jones y el brasileño Gustavo Gugelmin (Can Am Maverick); en la T4 (SSV de Serie Modificado) el polaco Erik Goczal y el español Oriol Mena (Can Am Maverick XRS Turbo), mientras que entre los Camiones, la tripulación compuesta por los neerlandeses Janus Van Kasteren, Marcel Snijders y el polaco Darek Rodewald, fue la mejor con su Iveco Powerstar del Team De Rooy.