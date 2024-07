RCC-Desafío Chaco 2.0: Santos, Giummarresi y Zapag lograron la hazaña

Los competidores de las categorías de las motos, camionetas y UTV, se enfrentaron este fin de semana al siempre riguroso suelo chaqueño que una vez más, demandó destreza a la hora de conducir y navegar, al igual que constancia y efectividad, para lidiar con las dificultades propias del terreno (talcales, tucas, caminos sinuosos y rápidos, etc.).

Previo al inicio del prólogo y las etapas, los pilotos y las tripulaciones dieron un gran show el jueves con sus máquinas pasando por la rampa de salida, que estuvo ubicada frente a la Gobernación de Boquerón, en Filadelfia, en una largada simbólica que contó con la presencia de las autoridades locales.

Al día siguiente, viernes, toda la organización, a cargo de la Asociación Central de Deporte Motor Todoterreno, se desplazó hasta Neuland, específicamente al predio de la Expo Rodeo, que con todas sus comodidades, acogió a todos en el Parque de Servicios, primeramente para el prólogo, sobre un trazado de 4.300 metros a 3 vueltas, y luego, para ser el principio y fin de las etapas 1 y 2, entre el sábado y ayer.

Óscar Santos y Mirna Pereira, con el Can Am Maverick R –UTV que tuvo su primera incursión y no defraudó–, fueron los más destacados marcando el ritmo de la carrera en los 963 km cronometrados y se adjudicaron la victoria en la categoría T3.

Raúl y Benjamín Zapag (Can Am) tuvieron un debut soñado al dar la vuelta en el Chaco y conseguir ubicarse meritoriamente en el segundo lugar de la T3.

Enrique Giummarresi (KTM EXC) tuvo su revancha este año –después de ser segundo en 2023– y triunfó en la principal categoría de las motos (CL450), demostrando una resiliencia admirable. Julián Pérez (KTM EXC 450F), fue segundo, y completó el podio Damían Pedrozo (KTM EXC). Gido Krahn (Arce GK22), ganador el año pasado entre las motos hasta 450cc., lastimosamente no fue de la partida ayer, ya que sufrió con desperfectos mecánicos en su moto el sábado, y no consiguió reparar el motor de su unidad para continuar.

En la CL250 (motos hasta 250 cc.), el único sobreviviente fue Enrique Petruk (Buller Rally 250), que se estrenó con una victoria, nada más y nada menos, que en el Desafío Chaco 2.0.

Finalmente, Blas Zapag y Juan José Sánchez (Toyota Hilux), se llevaron el triunfo en la categoría T1+, demostrando un gran espíritu deportivo ayudando a varios competidores a salir de una situación complicada, e incluso, llegar a la meta, como lo hizo con Luis Franco y Rolando Martínez (Toyota Tacoma Proto V8), que fueron segundo, hecho digno de destacarlo.

Miler Otazo y Hugo Elizeche (Mercedes Benz ML V8 55), a pesar de los innumerables inconvenientes por los cuales atravesaron con su camioneta, también dieron la vuelta y completaron el podio en la categoría T1+.

Ayrton Clavel y David Glocker (Toyota Land Cruiser), acompañaron igualmente la travesía, en la categoría T4C.

De esta manera, finalizó exitosamente la segunda cita del RCC, cargada de muchas emociones, con complejidades y una gran competitividad en todas las categorías, lo que motiva para volver pronto a la región Occidental, que sigue ofreciendo mucho a quienes tienen la osadía de enfrentarla.

La próxima fecha, la tercera del certamen, será el 31 de agosto y 1 de septiembre, con escenario a confirmar.