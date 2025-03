Joshua Duerksen y el saludo con Lewis Hamilton: “Me dio energía y buena vibra”

Joshua Duerksen vivió un momento único antes de la victoria en la sprint de la Fórmula 2 de la FIA en Australia. El paraguayo de 21 años saludó y cruzó un par de palabras con el siete veces campeón de la Fórmula 1, Lewis Hamilton. El piloto de AIX Racing conversó con el británico y horas después, ganó la carrera corta en el Circuito de Albert Park, en Melbourne.

Lea más: ¡Joshua Duerksen inició la Fórmula 2 con victoria en Australia!

Duerksen reveló los detalles del encuentro con el conductor de Ferrari. “Creo que Hamilton tenía un evento, justo paso delante de nuestro box. Le saludé y me preguntó qué tal todo. Le dije que ‘hoy estoy largando segundo y ojalá tenga un buen resultado’ . Y aquí estoy con la copa”, expresó el nacido en Asunción en una entrevista con la cadena ESPN.

Joshua Duerksen contó que después del triunfo, intentó mostrar a Hamilton el trofeo, pero “no me escuchó”. “Justo me encontré con él, le traté de llamar, pero no me escuchó”, mencionó el guaraní, que suma 10 puntos y lidera la clasificación de la F2 a la espera de la carrera principal (hoy, a las 21:30, hora de Paraguay) de la primera fecha, en la que inicia noveno.

Lea más: Vídeo: El triunfo de Joshua Duerksen en la sprint en Melbourne

Joshua Duerksen y el saludo con Lewis Hamilton