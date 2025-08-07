Sebastián Montoya: Sería un honor competir con Fernando Alonso o con Lewis Hamilton

Montoya, hijo del expiloto Juan Pablo Montoya, consideró que el campeonato de la F1 de este año es “entretenido” por la calidad de pilotos como Alonso y Hamilton, este último ganador de siete títulos en la máxima categoría del automovilismo.

“Lo veo muy entretenido (...) Me emociona mucho para el futuro porque yo quiero llegar a la Fórmula 1 en los próximos dos o tres años y, si Fernando Alonso todavía está, correr contra él sería algo espectacular. Corrió contra mi papá, entró a la Fórmula 1 con mi papá y sigue corriendo”, manifestó en una rueda de prensa en Bogotá Montoya, quien compite en la F-2.

El piloto recordó que Alonso ganó su primer campeonato de F1 en 2005, justo el año en que él nació en Miami (EE.UU.).

“Correr contra él sería muy especial, correr contra Hamilton me parece algo increíble. Es el mejor piloto de la historia de la Fórmula 1, entonces, poder correr contra él, contra Max Verstappen, contra todos esos pilotos me da mucha emoción”, aseguró.

Al referirse al resto de la temporada en la F2, Montoya afirmó que seguirá aprendiendo en cada una de las carreras y que siempre buscará avanzar en la tabla de clasificaciones, en la que acumula 72 puntos y que lidera Jak Crawford, con 154.

“Tenemos todavía cuatro carreras en lo que queda del año. La siguiente es en Monza (Italia, 7 de septiembre), después en Bakú (21 de septiembre) y luego hay una pausa larga para ponerle punto final al año con dos carreras más, una en Catar y otra en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos”.

De momento, el piloto, que se caracteriza por su rapidez en la pista, sigue disfrutando de la vida en familia, de comer helados y de escuchar música, porque “lo importante es el equilibrio en la vida”, afirma.