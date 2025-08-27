ABC Motor

Pilotos del Mundial de Rally “dejan raíces” en Encarnación

El Mundial de Rally no solo es adrenalina, tripulaciones, motores y velocidad, también se trata de la sustentabilidad, para dejar un legado a las siguientes generaciones.

Por ABC Color
27 de agosto de 2025 - 15:38
Fau Zaldívar, piloto paraguayo que compite en la WRC2, participó de la campaña de sustentabilidad plantando unos arbolitos de Lapacho.
Fau Zaldívar, piloto paraguayo que compite en la WRC2, participó de la campaña de sustentabilidad plantando unos arbolitos de Lapacho.

Cuatro pilotos que compiten en programas completos del Mundial de Rally, los paraguayos Fau Zaldívar y Diego Domínguez; el sueco Oliver Solberg y el francés Yohan Rossel, participaron este miércoles de una campaña de sustentabilidad, en la Costanera de Encarnación.

Previo al acto de plantar arbolitos, Diego Dominguez (i), el francés Yohan Rossel, el sueco Oliver Solberg y Fau Zaldívar se tomaron una foto juntos.
Previo al acto de plantar arbolitos, Diego Dominguez (i), el francés Yohan Rossel, el sueco Oliver Solberg y Fau Zaldívar se tomaron una foto juntos.

Acompañados por unos 50 chicos de una escuela local, Rossel, Solberg, Zaldívar y Domínguez plantaron unos arbolitos de Lapacho, que con el tiempo embellecerán aún más a la Costanera y la ciudad.

Si todo sale bien y con la satisfacción de todas las partes involucradas, esta campaña podrá seguir en los siguientes años y cumplir con el objetivo de tener un medio ambiente más sustentable y una Costanera más linda con el florecer de los Tajy.

