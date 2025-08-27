Pilotos del Mundial de Rally “dejan raíces” en Encarnación

Cuatro pilotos que compiten en programas completos del Mundial de Rally, los paraguayos Fau Zaldívar y Diego Domínguez; el sueco Oliver Solberg y el francés Yohan Rossel, participaron este miércoles de una campaña de sustentabilidad, en la Costanera de Encarnación.

Acompañados por unos 50 chicos de una escuela local, Rossel, Solberg, Zaldívar y Domínguez plantaron unos arbolitos de Lapacho, que con el tiempo embellecerán aún más a la Costanera y la ciudad.

Si todo sale bien y con la satisfacción de todas las partes involucradas, esta campaña podrá seguir en los siguientes años y cumplir con el objetivo de tener un medio ambiente más sustentable y una Costanera más linda con el florecer de los Tajy.