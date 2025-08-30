Rally del Paraguay: Ogier se adueña de la punta tras emocionante segunda etapa

La primera edición del Rally del Paraguay sigue sorprendiendo a propios y extraños, y confirmando a la vez las sensaciones de los mundialistas, quienes pronosticaban un rally muy difícil y complicado. Y así se presentó esta segunda etapa de la competecia, con variedad de pisos en Carmen del Paraná, Artígas y Cantera, lo que definitivamente desconcertó a varias tripulaciones.

Los que cometieron la menor cantidad de errores, no sufrieron llantazos o golpearon sus autos por alguna piedra fueron quienes terminaron el día bien satisfechos y con muy buena posición para encarar el domingo la última etapa de la carrera.

Hasta el 50% de la etapa 2, Kalle Rovanperä estaba liderando la prueba, pero en la segunda pasada a Artígas sufrió un llantazo que lo envío al sexto lugar de la general, momento en el que Sébastein Ogier toma el comando del rally, con una diferencia de 10.3 segundos sobre su compatriota Adrien Fourmaux (Hyundai i20 N Rally1).

El británico Elfyn Evanns completa el podio provisional con otro Toyota GR Yaris Rally1, a 36.6 segundos del líder. En la cuarta y quinta plaza quedaron los pilotos de Hyundai, el belga Thierry Neuville y el estonio Ott Tanak.

Fau se mantiene top 5 de la WRC2

El piloto paraguayo Fau Zaldívar (Skoda Fabia RS Rally2) tuvo una etapa agridulce este sábado, donde encontró el ritmo de la punta y estuvo, inclusive, a muy poco de ganar tres tramos, que le fueron arrebatados por el sueco Oliver Solberg, el piloto del día en la WRC2, ganando los siete tramos de la jornada.

Una recostada en la segunda pasada de Artígas, le hizo perder tiempo a Fau, no así el quinto lugar en la categoría, aunque fue el momento de susto para nuestro compatriota. En la WRC2 Challenger, Zaldívar ocupa la tercera posición a tan solo 2,3 segundos del puntero, Nikolay Gryazin y 1.8 del estonio Robert Virves.

¿Y si llueve el domingo?

¿Qué le faltaría al Rally del Paraguay para seguir dando sorpresas a los visitantes? Hay pronóstico de un pequeño chubasco, quizás ligero, pero en la tierra roja de Itapúa, todo puede cambiar en cuestión de segundos.

Pronóticos son pronósticos, no hay seguridad de que ocurra, pero está latente y sería la guinda en la torta si de sorpresas hablamos. Por las dudas, a no cerrar las posibilidades de todos en esta carrera, que sigue mostrándose como una caja de pandora.

Bella Vista, el primer tramo del domingo tiene 21,2 kilómetros y su horario de partida es a las 8:29. El segundo sector cronometrado será Misión Jesuítica Trinidad, de 18,5 kilómetros, a las 10:05, ambos se repeirán para completar 19 pruebas especiales.