Rally del Paraguay: “Una piedra en el camino...” dejó fuera de carrera a Diego Domínguez Bejarano

En la primera prueba especial de este sábado, Carmen del Paraná 1, el piloto compatriota Diego Domínguez Bejarano se vio obligado a abandonar en el arranque de la segunda etapa del Rally del Paraguay, por problemas mecánicos en su Toyota GR Yaris Rally2.