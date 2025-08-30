Rally del Paraguay: “Una piedra en el camino...” dejó fuera de carrera a Diego Domínguez Bejarano

“Una piedra en el camino...”, pero no precisamente la canción, fue la culpable del abandono este sábado del piloto paraguayo Diego Domínguez Bejarano, tras culminar la primera prueba especial de este segundo día de carreras del Rally del Paraguay, por la décima cita del Mundial WRC.
La segunda etapa del Rally del Paraguay se inició con una mala noticia para uno de nuestros representantes, Diego Domínguez Bejarano, quien estaba siendo el compatriota mejor clasificado hasta el cierre del viernes, se despidió de la jornada muy temprano.
“Aunque no lo podamos creer… ¡ES TODO PARA NOSOTROS POR HOY!
Una tremenda piedra en el inicio de la SS9 Carmen del Paraná nos dañó cubrecarter, carter y todas nuestras chances de seguir.
¡Qué lástima perdernos la hermosa etapa de hoy! ¡Gracias por el apoyo y el cariño que nos vienen dando!“, publicó en sus redes sociales Diegui tras confirmar que no podía seguir en esas condiciones, ya que tenía por delante otras tres pruebas especiales antes de llegar a la asistencia.