Rally del Paraguay: “Una piedra en el camino...” dejó fuera de carrera a Diego Domínguez Bejarano

En la primera prueba especial de este sábado, Carmen del Paraná 1, el piloto compatriota Diego Domínguez Bejarano se vio obligado a abandonar en el arranque de la segunda etapa del Rally del Paraguay, por problemas mecánicos en su Toyota GR Yaris Rally2.

Por ABC Color
30 de agosto de 2025 - 09:20
Aceite en el piso por debajo del Toyota GR Yaris Rally2 de Diego Domínguez Bejarano, señal que ya no podía seguir en carrera. (Foto redes sociales de Diego).
“Una piedra en el camino...”, pero no precisamente la canción, fue la culpable del abandono este sábado del piloto paraguayo Diego Domínguez Bejarano, tras culminar la primera prueba especial de este segundo día de carreras del Rally del Paraguay, por la décima cita del Mundial WRC.

Tremendo daño sufrió el cubrecarter tras golpear una piedra en el camino del tramo Carmen del Paraná.
La segunda etapa del Rally del Paraguay se inició con una mala noticia para uno de nuestros representantes, Diego Domínguez Bejarano, quien estaba siendo el compatriota mejor clasificado hasta el cierre del viernes, se despidió de la jornada muy temprano.

“Aunque no lo podamos creer… ¡ES TODO PARA NOSOTROS POR HOY!

Una tremenda piedra en el inicio de la SS9 Carmen del Paraná nos dañó cubrecarter, carter y todas nuestras chances de seguir.

¡Qué lástima perdernos la hermosa etapa de hoy! ¡Gracias por el apoyo y el cariño que nos vienen dando!“, publicó en sus redes sociales Diegui tras confirmar que no podía seguir en esas condiciones, ya que tenía por delante otras tres pruebas especiales antes de llegar a la asistencia.

