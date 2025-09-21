ABC Motor

Autos Antiguos-CVAP: Presentan el Rally de Pilar

El Petrobras Campeonato Nacional de Regularidad de Vehículos Antiguos, Clásicos y Deportivos, organizado por el Club de Vehículos Antiguos del Paraguay (CVAP), tendrá su continuidad el 26, 27 y 28 de setiembre con la disputa del Rally de Pilar.

Por ABC Color
21 de septiembre de 2025 - 19:42
Jorgen Johansen (centro), presidente del CVAP, se dirige a los presentes durante el lanzamiento.DERLIS SANTA CRUZ

El evento, que fue presentado recientemente por las autoridades del mencionado club y será fiscalizado por el Touring y Automóvil Club Paraguayo (TACPy), corresponderá a la 4ª fecha del calendario 2025.

Según el programa oficial de la competencia, las inscripciones para formar parte de la carrera siguen abiertas y se extenderán hasta el miércoles 24 de este mes, a las 16:00.

El viernes 26 se procederá a la apertura del parque cerrado y a las verificaciones (técnicas y administrativas); como así también, se entregará el libro de ruta (roadbook), y se realizará la tradicional largada simbólica, desde las 21:00.

El sábado 27, previa reunión de pilotos, la etapa 1 arrancará con la partida del primer auto a las 9:00, y transitará por Surubi’í, Para’i, Villa Oliva, Alberdi, Villa Franca, Tebicuary, Mburicá, Pilar, Isla Umbú y Loma Guazú, respectivamente.

El domingo 28, la etapa 2 comenzará a las 9:00, desde Pilar a Villeta.

