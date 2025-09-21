Autos Antiguos-CVAP: Presentan el Rally de Pilar

El evento, que fue presentado recientemente por las autoridades del mencionado club y será fiscalizado por el Touring y Automóvil Club Paraguayo (TACPy), corresponderá a la 4ª fecha del calendario 2025.

Según el programa oficial de la competencia, las inscripciones para formar parte de la carrera siguen abiertas y se extenderán hasta el miércoles 24 de este mes, a las 16:00.

El viernes 26 se procederá a la apertura del parque cerrado y a las verificaciones (técnicas y administrativas); como así también, se entregará el libro de ruta (roadbook), y se realizará la tradicional largada simbólica, desde las 21:00.

Lea además: Gran Premio Clase A: Juan B. Gill gana y es el líder

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El sábado 27, previa reunión de pilotos, la etapa 1 arrancará con la partida del primer auto a las 9:00, y transitará por Surubi’í, Para’i, Villa Oliva, Alberdi, Villa Franca, Tebicuary, Mburicá, Pilar, Isla Umbú y Loma Guazú, respectivamente.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El domingo 28, la etapa 2 comenzará a las 9:00, desde Pilar a Villeta.