CNSP-5ª fecha: La previa se alista en el VRD

El Centro Paraguayo de Volantes (CPV), ente organizador del Campeonato Nacional de Super Prime (CNSP), que este año unificó acertadamente a los autos en PRO (Nacional) y LIGHT (Regional), confirmó que hasta ahora un total de 82 tripulaciones se anotaron para el Super Prime Pre-Chaco, que se disputará este sábado y domingo en el Autódromo Víctor Rubén Dumot, de Capiatá, que ya está listo para lo que será una memorable jornada doble.

La decisión de desdoblar la fecha en dos jornadas se basó principalmente en la cantidad de autos que podrían estar en carrera. Incluso, la mencionada cifra podría incrementarse, ya que las inscripciones recién cerrarán este jueves 2, a las 18:00.

Según el programa oficial de la competencia, este sábado, de 8:00 a 12:00, se realizarán las verificaciones técnicas, administrativas y de seguridad. De 8:30 a 10:30, se llevará a cabo la recorrida controlada al tramo (máximo a dos pasadas por tripulación). A las 10:45, se cumplirá con la reunión obligatoria de pilotos y a las 11:30, arrancará la primera tanda. Ese día se correrán la PE1 y PE2. El domingo, la primera tanda comenzará a las 9:30, con la PE3 y la PE4, respectivamente.

Lea además: Super Prime Santaní: Hubo carrera hasta el final

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Todos los tiempos (4PE) serán sumatorios y definirán tanto a los vencedores de las clases como a los integrantes del mano a mano final, en las categorías PRO y LIGHT (tracción total, simple y cross terra), tras los cuales conoceremos a los ganadores de la fecha.