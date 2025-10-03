ABC Motor

CNSP-5ª fecha: Super Prime Pre-Chaco, con 118 tripulaciones

La primera de las dos jornadas de la que constará esta quinta fecha del Petrobras Campeonato Nacional de Super Prime (CNSP), organizado por el Centro Paraguayo de Volantes (CPV), se pondrá en marcha mañana en el Autódromo Víctor Rubén Dumot, de Capiatá, con la presencia de un total de 118 tripulaciones.

03 de octubre de 2025 - 01:00
Antonio Ramos y Ricky Villalba (Mitsubishi Lancer Evo X) lideran la tracción integral en la LIGHT.
La competencia arrancará con la primera tanda a las 11:00 (de mayor a menor), sábado en el que se cumplirá la PE1, e inmediatamente después, la PE2, para completar la jornada sabatina prevista en el programa oficial.

Antes del comienzo de la primera prueba especial cronometrada, a partir de las 7:00, se llevarán a cabo las verificaciones técnicas, administrativas y de seguridad, y luego se realizarán las recorridas controladas al tramo (máximo a dos pasadas por tripulación).

El sistema de carrera tendrá en el circuito doble del VRD a dos autos por tanda, y los portones del autódromo estarán abiertos desde las 6:00 ambos días.

El costo de la entrada tanto para mañana sábado como para el domingo fue fijado en la suma de G. 20.000, y los menores de 12 años no pagarán.

Lea más: Super Prime Santaní: Hubo carrera hasta el final

El domingo todo iniciará a las 9:00, ocasión a partir de la cual se correrán tanto la PE3 como la PE4 (de menor a mayor), tras las cuales (tiempos sumatorios) se conocerán a los vencedores de las clases y a los que irán al mano a mano final (14:00), para definir quienes subirán al podio de la Tracción Integral, Simple y Cross Terra (PRO y LIGHT).

Al final del evento se realizará la premiación tanto a los ganadores del SP Pre-Chaco como a los del SP de Santaní, que se disputó en julio, por la cuarta fecha.

