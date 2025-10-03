CNSP-5ª fecha: Super Prime Pre-Chaco, con 118 tripulaciones

La competencia arrancará con la primera tanda a las 11:00 (de mayor a menor), sábado en el que se cumplirá la PE1, e inmediatamente después, la PE2, para completar la jornada sabatina prevista en el programa oficial.

Antes del comienzo de la primera prueba especial cronometrada, a partir de las 7:00, se llevarán a cabo las verificaciones técnicas, administrativas y de seguridad, y luego se realizarán las recorridas controladas al tramo (máximo a dos pasadas por tripulación).

El sistema de carrera tendrá en el circuito doble del VRD a dos autos por tanda, y los portones del autódromo estarán abiertos desde las 6:00 ambos días.

El costo de la entrada tanto para mañana sábado como para el domingo fue fijado en la suma de G. 20.000, y los menores de 12 años no pagarán.

El domingo todo iniciará a las 9:00, ocasión a partir de la cual se correrán tanto la PE3 como la PE4 (de menor a mayor), tras las cuales (tiempos sumatorios) se conocerán a los vencedores de las clases y a los que irán al mano a mano final (14:00), para definir quienes subirán al podio de la Tracción Integral, Simple y Cross Terra (PRO y LIGHT).

Al final del evento se realizará la premiación tanto a los ganadores del SP Pre-Chaco como a los del SP de Santaní, que se disputó en julio, por la cuarta fecha.