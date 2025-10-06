ABC Motor

4x4 Off-Road/Club Cateura/8ª fecha: Gran final en Limpio

El Campeonato Nacional Todoterreno, organizado por el Club Cateura 4x4 Extremo Paraguay, tendrá este domingo 12 de octubre la disputa de la octava y última fecha del calendario 2025, en el Circuito 15 de Agosto, ubicado en la zona denominada como Piquete Cue, de la ciudad de Limpio.

06 de octubre de 2025 - 20:15
Carlos “Camello” y Benjamín Rojas (Mitsubishi Montero) fueron los últimos ganadores en Limpio.
Según el programa oficial de la competencia, las inscripciones para formar parte de la gran final de temporada siguen abiertas y se extenderán hasta este viernes 10, a las 17:00.

Los interesados en competir en “la cuna del barro” podrán anotarse en la Secretaría del Club, sito en Avenida Bruno Guggiari casi Fernando de la Mora; o en su defecto, comunicarse llamando al teléfono (0981) 654 030, para recibir mayor información.

El sábado 11, a partir de las 20:00, se realizará la tradicional largada simbólica, que se llevará a cabo sobre la calle Senador González Casabianca, detrás de la Plaza Norte, de la mencionada localidad.

El domingo 12 los portones del circuito estarán abiertos desde las 7:00, la reunión de pilotos se efectuará a las 9:00, y la primera camioneta estará partiendo a las 9:30, para cumplir la primera de las dos vueltas clasificatorias, las que darán paso a la vuelta final para conocer a los mejores de la jornada.

