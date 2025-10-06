4x4 Off-Road/Club Cateura/8ª fecha: Gran final en Limpio

Según el programa oficial de la competencia, las inscripciones para formar parte de la gran final de temporada siguen abiertas y se extenderán hasta este viernes 10, a las 17:00.

Los interesados en competir en “la cuna del barro” podrán anotarse en la Secretaría del Club, sito en Avenida Bruno Guggiari casi Fernando de la Mora; o en su defecto, comunicarse llamando al teléfono (0981) 654 030, para recibir mayor información.

El sábado 11, a partir de las 20:00, se realizará la tradicional largada simbólica, que se llevará a cabo sobre la calle Senador González Casabianca, detrás de la Plaza Norte, de la mencionada localidad.

El domingo 12 los portones del circuito estarán abiertos desde las 7:00, la reunión de pilotos se efectuará a las 9:00, y la primera camioneta estará partiendo a las 9:30, para cumplir la primera de las dos vueltas clasificatorias, las que darán paso a la vuelta final para conocer a los mejores de la jornada.