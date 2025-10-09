ABC Motor

4x4 Off-Road/Aso de Pilotos: Potentes máquinas se citan en Itá

La sexta fecha del Campeonato Nacional ASO Py, organizado por la Asociación de Pilotos Off-Road 4x4 Paraguay, se disputará este domingo en Itá, en el circuito del Centro Iteño de Volantes, ubicado en la Compañía Curupicayty.

Por ABC Color
09 de octubre de 2025 - 21:32
Tati Barrios y Moisés Delvalle estarán estrenando nuevo motor (MwM/Bi-turbo) en la Nissan Patrol.
Los portones para ingresar al mencionado circuito estarán abiertos a partir de las 7:00, a fin de que los amantes de la modalidad del 4x4 Off-Road puedan ubicarse en los mejores lugares para disfrutar lo que sin lugar a dudas será una competitiva e inolvidable jornada, que arrancará con la partida de la primera camioneta a las 9:00.

William y Nelson Ruiz Díaz (Mitsubishi Montero) confirmaron que estarán compitiendo este domingo en la categoría TT3.
El precio de la entrada fue fijado por la organización en la suma G. 30.000, que incluye el estacionamiento en el predio.

Las categorías que estarán nuevamente habilitadas serán las siguientes: la TT1, la TT2, la TT3, y la principal, TT4, y la expectativa crece ya que la organización espera contar con 30 o más máquinas para la ocasión.

La dupla compuesta por Ángel y Ana Ramírez estará presente en la TT2.
Cabe recordar que la anterior fecha, la quinta, que se llevó a cabo en el circuito Playa Millenium, de la ciudad de Ayolas, fue ganada –en la clasificación general– por Junior Balbuena y Guido Vargas, a bordo de la siempre rendidora camioneta Mitsubishi Montero, quienes fueron escoltados por Albano y Brian Junghanns (Nissan Patrol) y Fabio Prush y Ángel Rojas (Tubular), respectivamente.

En las otras categorías, los demás ganadores fueron: en la TT1, Iván Rizzi y Víctor Paredes (Nissan Patrol); en la TT2, Luciano Orrego y Jorge Almada (Suzuki Vitara); en la TT3, Fernando Colmán y Suhelly Acosta (Mitsubishi Montero) y en la TT4, Junior Balbuena y Guido Vargas (Mitsubishi Montero).

