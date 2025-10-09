4x4 Off-Road/Aso de Pilotos: Potentes máquinas se citan en Itá

Los portones para ingresar al mencionado circuito estarán abiertos a partir de las 7:00, a fin de que los amantes de la modalidad del 4x4 Off-Road puedan ubicarse en los mejores lugares para disfrutar lo que sin lugar a dudas será una competitiva e inolvidable jornada, que arrancará con la partida de la primera camioneta a las 9:00.

El precio de la entrada fue fijado por la organización en la suma G. 30.000, que incluye el estacionamiento en el predio.

Las categorías que estarán nuevamente habilitadas serán las siguientes: la TT1, la TT2, la TT3, y la principal, TT4, y la expectativa crece ya que la organización espera contar con 30 o más máquinas para la ocasión.

Cabe recordar que la anterior fecha, la quinta, que se llevó a cabo en el circuito Playa Millenium, de la ciudad de Ayolas, fue ganada –en la clasificación general– por Junior Balbuena y Guido Vargas, a bordo de la siempre rendidora camioneta Mitsubishi Montero, quienes fueron escoltados por Albano y Brian Junghanns (Nissan Patrol) y Fabio Prush y Ángel Rojas (Tubular), respectivamente.

En las otras categorías, los demás ganadores fueron: en la TT1, Iván Rizzi y Víctor Paredes (Nissan Patrol); en la TT2, Luciano Orrego y Jorge Almada (Suzuki Vitara); en la TT3, Fernando Colmán y Suhelly Acosta (Mitsubishi Montero) y en la TT4, Junior Balbuena y Guido Vargas (Mitsubishi Montero).