4x4 Off-Road/Aso de Pilotos-6ª fecha: Texeira manda en Itá

El tradicional circuito del Centro Iteño de Volantes, ubicado en la compañía Curupicayty, de la mencionada localidad, fue nuevamente escenario de una inolvidable jornada de la modalidad del 4x4 Off-Road.

La Asociación de Pilotos Off-Road 4x4 Paraguay, luego de lo que fue una apasionante carrera por la quinta cita del calendario 2025, en el circuito Playa Millenium, de Ayolas, trasladó el pasado domingo toda la acción a Itá, para el desarrollo de la sexta fecha del certamen.

Para la ocasión, la organización del evento preparó un circuito doble que fue del agrado tanto de todas y cada una de las tripulaciones que estuvieron en competencia como de los aficionados que se acercaron a disfrutar de la competencia, que fue emocionante de principio y a fin.

Tras las espectaculares cuatro vueltas clasificatorias y una gran vuelta final, las posiciones finales del podio quedaron de la siguiente forma:

En la clasificación general, 1) Omar Texeira (Toyota), 2) Antonio Tenkathen y Víctor Pereira (Tubular) y 3) Fernando Texeira (Jeep).

En la categoría TT1, 1) Felipe Suárez (Nissan Terrano), 2) Osmar Carreras y Gustavo Barreto (Mitsubishi Montero) y 3) Edgardo Recalde y Alcides González (Mitsubishi Montero).

En la TT2, 1) Derlys Soilán y Óscar Samaniego, 2) Marcos Mora y David Marique y 3) Héctor González e Hiarco Twerznik, todos con (Suzuki Vitara).

En la TT3, 1) Gustavo Medina y Fátima Fretes (Mercedes Benz ML), 2) William y Nelson Ruiz Díaz (Mitsubishi Montero) y 3) Fernando Colmán y Suhelly Acosta (Mitsubishi Montero).

Y en la TT4, 1) Omar Texeira (Toyota), 2) Antonio Tenkathen y Víctor Pereira (Tubular) y 3) Fernando Texeira (Jeep), respectivamente.

La próxima fecha, la séptima, se llevará a cabo el próximo domingo 30 de noviembre, en la Colonia Obligado, departamento de Itapúa.