Transchaco Rally 2025: Hay pedido oficial de revisión de tiempo, que podría cambiar la “pole”

La Prueba Especial de Clasificación del Transchaco Rally 2025, se mantendrá en suspenso hasta su finalización y posterior revisión del tiempo de Augusto Bestard, quien se acercó a la Dirección de la Prueba solicitando se revise su tiempo de la PE2. El piloto argumentó que realizó el mejor tiempo de la segunda pasada y con la suma le corresponde la “pole” del TCR50.

El Director de la Prueba, Javier Bento, recibió la solicitud y manifestó a la tripulación que la verificación se cumplirá recién cuando todas las tripulaciones completen las dos vueltas al Autódromo “Rubén Dumot”.

Por el momento, es Gustavo Saba el ganador de las dos primeras especiales de la carrera, por delante de de Bestard, a 37 centésimas y de Ale Galanti, a 49 centésimas. Si se da el pedido de Augusto en cuanto a su corroborar que el tiempo que realizó en la segunda pasada, indefectiblemente cambia el ganador de la “pole”.

Todo queda en manos de la Dirección de la Prueba para conocer, en un par de horas, si hay o no cambios en la clasificación.

