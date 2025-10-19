Transchaco Rally 2025: La “pole” es de Gustavo Saba, quien recupera el lugar de privilegio en el autódromo

Las Pruebas Especiales 1 y 2 del Transchaco Rally, en su edición 50, se cumplieron este domingo en el Autódromo “Rubén Dumot” de Capiatá, resultando como vencedor el piloto Gustavo Saba, con el Toyota GR Yaris Rally2, navegado por el argentino José Díaz.

Una definición realmente apretada la que se dio en la suma de las dos vueltas al autódromo de Capiatá, donde Saba sumó un tiempo de 6.42,14, quedando por delante de Bestard por apenas 37 centésimas y de Ale Galanti por 49 centésimas.

En menos de medio segundo quedaron los tres primeros lugares de la clasificación y quienes, en en teoría, tendrían que abrir caminos el viernes en la Primera Etapa del rally en el Chaco, aunque en el listado de inscriptos, Augusto aparece solo para realizar la “qualy” o clasificación.

Las siguientes posiciones hasta el top 10 la ocuparon Agustín Alonso, Miki Zaldívar, Diego Domínguez, Tiago Weiler, Fabrizio Galanti, Migue Zaldívar y Franco Pappalardo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Una buena cantidad de amantes del automovilismo asistió este domingo en el principal circuito tuerca de nuestro país en Capiatá, donde se vivió a pleno la primera sección de adrenalina del Transchaco Rally en su edición de oro.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Gustavo Saba recupera la “pole” que la ganó por última vez en 2019, cuando alcanzaba su octava clasificación del TCR y se ponía a la par con Marco Galanti. Tras el triunfo de este domingo, Saba se pone como el más ganador de la Prueba Especial de Clasificación en el autódromo, con nueve primeros lugares.