ABC presenta el Mapa Oficial del TCR50

ABC Color marca presencia nuevamente en la máxima fiesta del deporte motor paraguayo, la edición 49 del Petrobras Transchaco Rally, con un material imperdible y muy útil para sus lectores y aficionados al TCR, el Mapa Oficial de la competencia. El mismo contiene toda la información de la carrera que arranca el viernes 28 en la región Occidental, con los puntos de partida y llegada de cada una de las Pruebas Especiales, los horarios y las distancias, además de las coordenadas GPS para acceder a cualquier punto de interés en el Chaco paraguayo.
Por ABC Color
28 de junio de 2024 - 08:31
Este artículo tiene 1 año de antigüedad
ABC Color entrega a sus lectores una edición más del Mapa Oficial del Transchaco Rally, un material de alta calidad con información precisa que contiene todos los detalles de la competencia en suelo chaqueño.
En el Mapa Oficial del Transchaco Rally 2024, los aficionados podrán obtener los horarios de largada de cada Prueba Especial, las distancias, los horarios de cierre de los tramos el día previo, los tramos que no tendrán acceso del público y los auxilios.