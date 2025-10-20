ABC presenta el Mapa Oficial del TCR50

ABC Color entrega a sus lectores una edición más del Mapa Oficial del Transchaco Rally, un material de alta calidad con información precisa que contiene todos los detalles de la competencia en suelo chaqueño.

En el Mapa Oficial del Transchaco Rally 2024, los aficionados podrán obtener los horarios de largada de cada Prueba Especial, las distancias, los horarios de cierre de los tramos el día previo, los tramos que no tendrán acceso del público y los auxilios.

Lea más: Emiliano Rolón designa a fiscales para el Transchaco Rally 2024

También el listado de las tripulaciones que cumplirán con la prueba en las tres etapas, a partir del viernes 28 hasta el domingo 30.

Los lectores de ABC tienen la opción de descargar en PDF el material o ingresar al link para la descarga del Mapa en Google Maps.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Histórico: ¡Paraguay es sede del Mundial de Rally!