ABC presenta el Mapa Oficial del TCR50

ABC Color marca presencia nuevamente en la máxima fiesta del deporte motor paraguayo, la edición 49 del Petrobras Transchaco Rally, con un material imperdible y muy útil para sus lectores y aficionados al TCR, el Mapa Oficial de la competencia. El mismo contiene toda la información de la carrera que arranca el viernes 28 en la región Occidental, con los puntos de partida y llegada de cada una de las Pruebas Especiales, los horarios y las distancias, además de las coordenadas GPS para acceder a cualquier punto de interés en el Chaco paraguayo.

28 de junio de 2024 - 08:31
El Hyundai i20 N Rally2 del piloto mundialista Fabrizio Zaldívar en la clasificación del Rally del Chaco 2024 en el Autódromo Rubén Dumot, en Capiatá, Paraguay.
ABC Color entrega a sus lectores una edición más del Mapa Oficial del Transchaco Rally, un material de alta calidad con información precisa que contiene todos los detalles de la competencia en suelo chaqueño.

Gustavo Saba y Fernando Mussano, con el VW Polo GTI R5, obtuvieron el cuarto mejor registro en la Clasificación del TCR49, pero partirán terceros el viernes en el Chaco.
En el Mapa Oficial del Transchaco Rally 2024, los aficionados podrán obtener los horarios de largada de cada Prueba Especial, las distancias, los horarios de cierre de los tramos el día previo, los tramos que no tendrán acceso del público y los auxilios.

También el listado de las tripulaciones que cumplirán con la prueba en las tres etapas, a partir del viernes 28 hasta el domingo 30.

Alejandro Galanti quedó con el tercer mejor tiempo en la Clasificación del TCR49 con el Toyota GR Yaris Rally2, pero partirá segundo el viernes en el Chaco, por detrás de Fau Zaldívar.
Los lectores de ABC tienen la opción de descargar en PDF el material o ingresar al link para la descarga del Mapa en Google Maps.

Mapa satelital de TCR2024.
