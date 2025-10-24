TCR50: Así amaneció Mariscal Estigarrriba, a la espera del inicio de la etapa 1

ABC Motor

La ciudad de Mariscal Estigarribia, epicentro de la 50ª edición del Petrobras Transchaco Rally, amaneció hoy con un clima agradable de 27° con sensación térmica de 29°, a la espera de lo que será el inicio de la primera etapa en la zona denominada como Cañada Elisa, a partir de las 8:00.

24 de octubre de 2025 - 06:32
Con este color, la Terminal de Ónmibus de Mariscal Estigarribia ya está lista para dar el banderazo inicial al TCR50.
Hoy arranca una de las ediciones más esperadas del Petrobras Transchaco Rally, la #50, que desde hoy pondrá a prueba la destreza y valentía de las 77 tripulaciones que con sus máquinas desde ayer se preparan intensamente en los talleres improvisados que se encuentran instalados en los alrededores de la Terminal de Ómnibus de Mariscal Estigarribia, desde donde estarán partiendo los autos desde las 7:17, respectivamente.

¡Que comience la acción del TCR50!
El primer auto en presentarse a la zona de la rampa de salida, ubicada frente a la citada Terminal, es el auto #4, el Toyota GR Yaris Rally2 de Gustavo Saba y José Luis Díaz, del Saba Competición, que el pasado domingo se adjudicó la “pole” en el Autódromo Víctor Rubén Dumot, de Capiatá.

Rampa de Salida en Mariscal Estigarribia. Por aquí pasarán todas las máquinas del TCR50, con lo que se estará arrancando la presente edición 2025.
Las fuerzas del orden ya están prestas para resguardar lo que será el comienzo de la competencia este día viernes, y solo se aguardan por los horarios asignados por la organización del evento, el Touring y Automóvil Club Paraguayo (TACPy), desde las 6:52, para que los protagonistas llegan a esta zona para cumplir con la prueba del alcotest y se de la bandera verde a la carrera en suelo chaqueño.

Vista panorámica frente a la Terminal de Ómnibus de Mariscal Estigarribia, con el astro rey asomando de a poco. Será una jornada calurosa que estará rondando los 40°.
