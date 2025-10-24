TCR50: Así amaneció Mariscal Estigarrriba, a la espera del inicio de la etapa 1

Hoy arranca una de las ediciones más esperadas del Petrobras Transchaco Rally, la #50, que desde hoy pondrá a prueba la destreza y valentía de las 77 tripulaciones que con sus máquinas desde ayer se preparan intensamente en los talleres improvisados que se encuentran instalados en los alrededores de la Terminal de Ómnibus de Mariscal Estigarribia, desde donde estarán partiendo los autos desde las 7:17, respectivamente.

El primer auto en presentarse a la zona de la rampa de salida, ubicada frente a la citada Terminal, es el auto #4, el Toyota GR Yaris Rally2 de Gustavo Saba y José Luis Díaz, del Saba Competición, que el pasado domingo se adjudicó la “pole” en el Autódromo Víctor Rubén Dumot, de Capiatá.

Las fuerzas del orden ya están prestas para resguardar lo que será el comienzo de la competencia este día viernes, y solo se aguardan por los horarios asignados por la organización del evento, el Touring y Automóvil Club Paraguayo (TACPy), desde las 6:52, para que los protagonistas llegan a esta zona para cumplir con la prueba del alcotest y se de la bandera verde a la carrera en suelo chaqueño.