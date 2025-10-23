ABC Motor

50° Transchaco Rally-Mariscal Estigarribia: Se vivió una gran previa

Puntualmente a las 12:00 del mediodía de hoy, en la Terminal de Ómnibus de Mariscal Estigarribia, ciudad epicentro de la 50ª edición del Petrobras Transchaco Rally, se presentaron los integrantes del equipo Saba Competición con el Toyota GR Yaris Rally2 #4, a los efectos de que la organización del evento proceda a la instalación del sistema GPS en el auto.

23 de octubre de 2025 - 20:04
El Peugeot 208 Rally4 #73 de Carlos Bogado y Enrique Benítez, ya está presto para afrontar el TCR50 en la F2 y la clase RC4A.
El Peugeot 208 Rally4 #73 de Carlos Bogado y Enrique Benítez, ya está presto para afrontar el TCR50 en la F2 y la clase RC4A.Gentileza Virgilio Vera

Igualmente, hizo lo propio en todas y cada una de las máquinas que formarán parte, a partir de mañana, de la disputa de la primera etapa de la tradicional prueba chaqueña, de acuerdo al horario que tenían previamente establecido.

Por la tarde-noche, se llevó a cabo la habitual reunión de pilotos (charla informativa), en la que se dieron más detalles sobre la competencia y se evacuaron las respectivas consultas con relación a diferentes temas que atañan a la competencia.

Posteriormente, se entregó a cada quien el carnet de presentación a la rampa de salida, que fue montada ayer frente a la mencionada terminal para la largada de la etapa 1, desde donde estará partiendo el primer auto desde las 7:17.

Con estos trámites previos, Mariscal Estigarribia empezó a vivir una gran previa de la edición #50 de la carrera más importante del deporte motor de nuestro país, y que se desarrolla en la región Occidental, que nuevamente pondrá a prueba a todos aquellos que la desafíen.

Wilson Mariño y Javier Díaz, al mando del Honda Civic #64 del TRM, competirán en la RC4B.
Wilson Mariño y Javier Díaz, al mando del Honda Civic #64 del TRM, competirán en la RC4B.

La expectativa es grande y todo está listo para que arranque la acción en lo que será sin duda, un exigente fin de semana.