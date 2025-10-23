50° Transchaco Rally-Mariscal Estigarribia: Se vivió una gran previa

Igualmente, hizo lo propio en todas y cada una de las máquinas que formarán parte, a partir de mañana, de la disputa de la primera etapa de la tradicional prueba chaqueña, de acuerdo al horario que tenían previamente establecido.

Por la tarde-noche, se llevó a cabo la habitual reunión de pilotos (charla informativa), en la que se dieron más detalles sobre la competencia y se evacuaron las respectivas consultas con relación a diferentes temas que atañan a la competencia.

Lea más: Transchaco Rally 2025: Acelerando por alcanzar la gloria

Posteriormente, se entregó a cada quien el carnet de presentación a la rampa de salida, que fue montada ayer frente a la mencionada terminal para la largada de la etapa 1, desde donde estará partiendo el primer auto desde las 7:17.

Con estos trámites previos, Mariscal Estigarribia empezó a vivir una gran previa de la edición #50 de la carrera más importante del deporte motor de nuestro país, y que se desarrolla en la región Occidental, que nuevamente pondrá a prueba a todos aquellos que la desafíen.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La expectativa es grande y todo está listo para que arranque la acción en lo que será sin duda, un exigente fin de semana.