Mini Rally Cordillerano: La última jornada será en Tobatí

La competencia se desarrollará sobre dos tramos en simultáneo, lo que le dará una emoción especial a lo que será la última jornada del certamen.

Cabe recordar que en el pasado mes de octubre se cumplió la octava cita del calendario 2025, y las posiciones finales en aquella ocasión fueron las siguientes:

En la Clasificación General, 1) Miguel Reyes y Mer Pérez, 2) Miguel Duarte y Walter Grance y 3) Alan Bogado y Matías Godoy; en Autos 1600 8V, 1) Matías Maluff y Calixto Oheler; en Autos 2000 8V, 1) Carlos y Brian Bradshaw, 2) Guillermo Villalba y Gabriela Ruiz; en Autocross a Inyección, 1) Miguel Reyes y Mer Pérez; en Autocross a Carburador, 1) Alan Bogado y Matías Godoy.

En Senior, 1) Carlos y Brian Bradshaw; en UTV, 1) Daniel Schmieglitz y Shirley Toledo; en Cuasi Junior/2, 1) Diego Marín, 2) Facundo Pérez y 3) Joaquín González; en Cuasi Junior/1, 1) José González y 2) Enzo Rojas; en Cuasi Nacional, 1) Leo Arias, 2) Matías Ramírez y 3) Fabrizio Vázquez.

En Cuasi Fuerza libre, 1) Matías Ramírez; en Motos Nacional Trail, 1) Santiago Martínez y 2) Augusto López; en Motos Pro 300, 1) Óscar Rojas, 2) Alejandro Encina y 3) Ulises Benítez; en Cuasi Pro 400/1, 1) Marcelo Reyes, en Cuasi Damas, 1) Cecilia Cáceres y en Cuasi Pro +400, 1) Óscar Ortiz.