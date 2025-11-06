ABC Motor
06 de noviembre de 2025 - 18:53

Mini Rally Cordillerano: La última jornada será en Tobatí

Al igual que en la semifinal del pasado mes, se espera nuevamente una atractiva y gran carrera.
Este domingo se llevará a cabo la esperada Gran Final del Campeonato Cordillerano de Mini Rally, organizado por el Motor Club Caacupé, en el circuito ubicado en la ciudad de Tobatí, en el lugar denominado como Villa de las Mercedes.

Por ABC Color

La competencia se desarrollará sobre dos tramos en simultáneo, lo que le dará una emoción especial a lo que será la última jornada del certamen.

Cabe recordar que en el pasado mes de octubre se cumplió la octava cita del calendario 2025, y las posiciones finales en aquella ocasión fueron las siguientes:

En la Clasificación General, 1) Miguel Reyes y Mer Pérez, 2) Miguel Duarte y Walter Grance y 3) Alan Bogado y Matías Godoy; en Autos 1600 8V, 1) Matías Maluff y Calixto Oheler; en Autos 2000 8V, 1) Carlos y Brian Bradshaw, 2) Guillermo Villalba y Gabriela Ruiz; en Autocross a Inyección, 1) Miguel Reyes y Mer Pérez; en Autocross a Carburador, 1) Alan Bogado y Matías Godoy.

En Senior, 1) Carlos y Brian Bradshaw; en UTV, 1) Daniel Schmieglitz y Shirley Toledo; en Cuasi Junior/2, 1) Diego Marín, 2) Facundo Pérez y 3) Joaquín González; en Cuasi Junior/1, 1) José González y 2) Enzo Rojas; en Cuasi Nacional, 1) Leo Arias, 2) Matías Ramírez y 3) Fabrizio Vázquez.

En Cuasi Fuerza libre, 1) Matías Ramírez; en Motos Nacional Trail, 1) Santiago Martínez y 2) Augusto López; en Motos Pro 300, 1) Óscar Rojas, 2) Alejandro Encina y 3) Ulises Benítez; en Cuasi Pro 400/1, 1) Marcelo Reyes, en Cuasi Damas, 1) Cecilia Cáceres y en Cuasi Pro +400, 1) Óscar Ortiz.