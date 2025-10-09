Mini Rally Cordillerano: Tobatí será escenario de la octava carrera

Según el cronograma oficial de la carrera, a las 8:00, quedará abierto oficialmente el Parque de Reparaciones, a las 9:00 se procederán a las inscripciones, la entrega de los reglamentos y las verificaciones técnicas, administrativas y de seguridad.

Lea también: Mini Rally Cordillerano-7ª fecha: Dominio de los López en Altos

A las 10:00 los competidores podrán levantar la hoja de ruta de los dos tramos simultáneos que serán utilizados en la ocasión; y previa reunión de pilotos, prevista para las 11:15, iniciará la competencia con la largada de la PE1, mientras que la premiación se llevará a cabo a las 16:30.