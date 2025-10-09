ABC Motor

Mini Rally Cordillerano: Tobatí será escenario de la octava carrera

El Campeonato Cordillerano de Mini Rally, organizado por el Motor Club Caacupé, tendrá la disputa este domingo de la octava fecha del certamen en el Circuito Tobatí Villa de las Mercedes.

Por ABC Color
09 de octubre de 2025 - 21:08
Cristian y David López (Autocross) fueron los vencedores de la séptima fecha que se llevó a cabo en la ciudad de Altos.
Según el cronograma oficial de la carrera, a las 8:00, quedará abierto oficialmente el Parque de Reparaciones, a las 9:00 se procederán a las inscripciones, la entrega de los reglamentos y las verificaciones técnicas, administrativas y de seguridad.

A las 10:00 los competidores podrán levantar la hoja de ruta de los dos tramos simultáneos que serán utilizados en la ocasión; y previa reunión de pilotos, prevista para las 11:15, iniciará la competencia con la largada de la PE1, mientras que la premiación se llevará a cabo a las 16:30.

