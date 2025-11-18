Fórmula 1-2026: Audi presentó el R26 Concept

La marca automovilística alemana, que ha cosechado éxitos en diversas categorías del automovilismo, entrará en la F1 el año que viene con su propio chasis y unidad de potencia construidos según las nuevas y estrictas normas, tras hacerse cargo del equipo Sauber.

Desde que en 2022 se comprometió con el “Gran Circo”, Audi ha estado desarrollando su base de unidades de potencia en Neuberg, Alemania, y mejorando la sede de Sauber en Hinwil, Suiza, desde donde operarán el chasis y el equipo de carreras; al mismo tiempo que abre un Centro Tecnológico en el Reino Unido, en Bicester.

El brasileño Gabriel Bortoleto, que tuvo su primera temporada este año en la máxima categoría, y el veterano piloto alemán Nico Hulkenberg continuarán en la era Audi como la alineación de pilotos del equipo.

Ambos estuvieron presentes en el acto junto al CEO de Audi, Gernot Döllner; el jefe del proyecto Audi F1, Mattia Binotto, y el director del equipo, Jonathan Wheatley, para revelar un diseño que “ofrece una vista previa muy clara de la combinación de colores y el diseño del primer monoplaza de Fórmula 1 de la marca”, que será presentado en enero de 2026.