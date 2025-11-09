F1-21ª fecha/Circuito de Interlagos: Norris, imparable en Brasil

Lando Norris, de 25 años, completó otro fin de semana perfecto y, después de haberle arrebatado el liderato –por un solo punto– a Oscar Piastri en México, consiguió hoy su undécima victoria en la F1, la séptima del año.

Ganó por delante del debutante italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) –que logró su mejor resultado desde que corre en la categoría reina– y del astro neerlandés, Max Verstappen, protagonista de la remontada del día en un circuito en el que ya había desafiado toda lógica con su exhibición, bajo el diluvio, el año pasado.

A falta de tres carreras y una sprint –el de Catar– para que el certamen finalice, el próximo 7 de diciembre, en Abu Dabi, Lando lidera ahora con 390 puntos, 24 más que Oscar y con 49 de diferencia sobre Max, después de una carrera en la que su compatriota George Russell (Mercedes) acabó cuarto y los españoles Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin) concluyeron decimotercero y decimocuarto, respectivamente, un puesto por delante del argentino Franco Colapinto, que recién renovó contrato con Alpine, que terminó decimoquinto.

Norris hizo los deberes, después de haberse postulado al título ayer, cuando ganó la prueba corta (sprint) antes de dominar la cronometrada principal, en una jornada para el olvido de Piastri y de “Mad Max”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El australiano ni siquiera pudo minimizar daños hoy, ya que perdió una plaza respecto a su posición de salida. El ídolo deportivo de los Países Bajos lo hizo con creces, escalando desde el fondo de la parrilla hasta el tercer peldaño del podio, completando otra superlativa lección magistral de pilotaje.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea además: F1-GP de Brasil: Norris gana la sprint y logra la “pole” en Interlagos

La próxima fecha, la 22ª, será en EE.UU. (Las Vegas), el domingo 23 de este mes.