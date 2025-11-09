ABC Motor
09 de noviembre de 2025 - 21:16

F1-21ª fecha/Circuito de Interlagos: Norris, imparable en Brasil

AMDEP8871. SAO PAULO (BRASIL), 09/11/2025.- El británico Lando Norris de McLaren compite este domingo, en el Gran Premio de Formula Uno de Sao Paulo 2025 en el circuito de Interlagos, en Sao Paulo (Brasil). EFE/ Sebastiao Moreira
AMDEP8871. SAO PAULO (BRASIL), 09/11/2025.- El británico Lando Norris de McLaren compite este domingo, en el Gran Premio de Formula Uno de Sao Paulo 2025 en el circuito de Interlagos, en Sao Paulo (Brasil). EFE/ Sebastiao Moreira Sebastiao Moreira

El piloto inglés Lando Norris (McLaren) reforzó su liderato en la Fórmula 1 al ganar el GP de Brasil, en el circuito de Interlagos (São Paulo), en el que su principal rival por el título, su compañero de equipo, Oscar Piastri, fue quinto; y Max Verstappen (Red Bull Racing) –tercero en la tabla– logró otra espectacular actuación para acabar tercero.

Por ABC Color

Lando Norris, de 25 años, completó otro fin de semana perfecto y, después de haberle arrebatado el liderato –por un solo punto– a Oscar Piastri en México, consiguió hoy su undécima victoria en la F1, la séptima del año.

Ganó por delante del debutante italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) –que logró su mejor resultado desde que corre en la categoría reina– y del astro neerlandés, Max Verstappen, protagonista de la remontada del día en un circuito en el que ya había desafiado toda lógica con su exhibición, bajo el diluvio, el año pasado.

A falta de tres carreras y una sprint –el de Catar– para que el certamen finalice, el próximo 7 de diciembre, en Abu Dabi, Lando lidera ahora con 390 puntos, 24 más que Oscar y con 49 de diferencia sobre Max, después de una carrera en la que su compatriota George Russell (Mercedes) acabó cuarto y los españoles Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin) concluyeron decimotercero y decimocuarto, respectivamente, un puesto por delante del argentino Franco Colapinto, que recién renovó contrato con Alpine, que terminó decimoquinto.

Celebración en el podio de Antonelli (izquierda), Norris –e integrante de McLaren– (c) y Verstappen.
Celebración en el podio de Antonelli (izquierda), Norris –e integrante de McLaren– (c) y Verstappen.

Norris hizo los deberes, después de haberse postulado al título ayer, cuando ganó la prueba corta (sprint) antes de dominar la cronometrada principal, en una jornada para el olvido de Piastri y de “Mad Max”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El australiano ni siquiera pudo minimizar daños hoy, ya que perdió una plaza respecto a su posición de salida. El ídolo deportivo de los Países Bajos lo hizo con creces, escalando desde el fondo de la parrilla hasta el tercer peldaño del podio, completando otra superlativa lección magistral de pilotaje.

Lea además: F1-GP de Brasil: Norris gana la sprint y logra la “pole” en Interlagos

La próxima fecha, la 22ª, será en EE.UU. (Las Vegas), el domingo 23 de este mes.