28 de noviembre de 2025 - 18:36

FIA Fórmula 2-Catar/Sprint: Duerksen partirá 2°

Gran gestión de Joshua Duerksen para meterse entre los diez pilotos más rápidos de la qualy.
Joshua Duerksen, de 22 años, volvió hoy a la actividad luego de dos meses de descanso y clasificó en el 9° lugar para el GP de Catar, que se disputa en el circuito de Lusail por la 13ª y penúltima fecha de la FIA Fórmula 2.

El paraguayo, actualmente en el equipo AIX Racing y futuro piloto del Invicta Racing para el 2026, por el sistema de grilla invertida, partirá mañana 2° en la carrera sprint que arrancará a las 13:20 de Paraguay.

Cabe recordar que nuestro compatriota viene de actuaciones memorables en las últimas citas, en las que logró un doble podio en Monza y otro podio en Bakú.

El circuito de Lusail, ubicado a las afueras de Doha, fue inaugurado en 2004 y su diseño y construcción lo convierten en un escenario ideal para buenas batallas en pista. Una mezcla de curvas rápidas y técnicas con rectas considerables y un asfalto muy abrasivo, representan un desafío importante para los pilotos y equipos.

El trazado tiene 5.380 metros, 16 curvas y una recta principal de más de un kilómetro, en el que se combinan la alta velocidad y lo técnico. La brisa del desierto y la arena en la pista afectan la adherencia y obligan a los pilotos a adaptarse constantemente, principalmente en las primeras vueltas.

Los frenajes en curvas medias y rápidas demandan máxima precisión y una excelente gestión de neumáticos, cruciales en temperaturas generalmente elevadas.